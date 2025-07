F1, GP Belgio 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà ufficialmente il sipario sul GP del Belgio, atto numero tredici valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Sarà un fine settimana oltremodo impegnativo, in quanto il format prevede anche la Sprint Race, fattore che stravolge come di consueto in questi casi l’intero programma del venerdì, composto da una sola sessione di prove libere e dalla qualifiche sprint.

Tutti i team più importanti del paddock si presenteranno sul tracciato belga con grandi ambizioni. Le McLaren vogliono proseguire a dettare legge, facendo affidamento su Oscar Piastri e Lando Norris, pronti ad infiammare una lotta al titolo tutta papaya. Osservata speciale sarà poi la Ferrari, la quale porterà in pista la nuova sospensione posteriore, una novità che dovrebbe migliorare la vettura a livello prestativo.

Impossibile poi non citare Max Verstappen, alle prese con un altro weekend in cui farà di tutto per insidiarsi nella lotta al vertice, oltre che le due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, desiderosi di salire ancora di colpi così come fatto in questo primo stralcio di stagione.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio del Belgio si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) è prevista la trasmissione in diretta della qualifica sprint. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà sempre le qualifiche sprint. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno una sessione!

PROGRAMMA PROVE E QUALIFICHE SPRINT GP BELGIO F1 2025

Venerdì 25 luglio

Ore 12:30 F1, Prove Libere

Ore 16:30 F1, Qualifica Sprint

GP BELGIO F1 – GUIDA TV

Venerdì 25 luglio

Ore 12:30 F1, Prove Libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 1 (canale 201). In streaming su Sky Go, Now TV

Ore 16.30 F1, Qualifiche Sprint –Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 1 (canale 201) ed in chiaro su Tv8. In streaming su Sky Go, NOW Tv e, in chiaro, su Tv8.it