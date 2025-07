F1, George Russell: “Voglio fare bene nel GP di casa, non penso di andare via dalla Mercedes”

Si apre con il consueto media-day la settimana che porterà al Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il weekend affrontato in Austria, concluso con la vittoria di Lando Norris, il calendario mondiale propone ora il GP britannico, che verrà disputato sul circuito di Silverstone. L’anno scorso fu Lewis Hamilton a trionfare nella pista di casa.

La Ferrari viene da un podio interessante con Charles Leclerc, grazie al quale ha conquistato la seconda posizione nella classifica dei team. La scuderia di Maranello proverà ad essere la seconda forza dietro la McLaren anche nel GP in programma domenica. Dovrà però vedersela con una Mercedes in cerca di riscatto dopo un brutto Gran Premio d’Austria, concluso con il ritiro di Andrea Kimi Antonelli e con la quinta posizione di George Russell, a più di un minuto dalle monoposto papaya.

In conferenza stampa, ai microfoni di F1 Tv, proprio Russell ha dichiarato: “Non ho ancora firmato il nuovo contratto, non ci sono aggiornamenti rispetto all’ultima volta che abbiamo parlato. Come ho fatto fin ad ora voglio concentrarmi sulla guida, questo weekend è abbastanza importante per noi, è la mia gara di casa, la preferita dell’anno. Voglio dedicare tutta la mia attenzione a vincere questo Gran Premio; l’anno scorso ero in pole e sono stato in terza per un terzo di gara. Le temperature sembrano essere leggermente favorevoli a noi, non come 12 mesi fa ma dovrebbero renderci più competitivi rispetto all’Austria”.

“Ci sono tante discussioni dietro il rinnovo del mio contratto che non sono pubbliche, io so che il mio team è leale e ciò non ha bisogno di essere pubblico. Abbiamo parlato tanto, so che sono uscite varie voci, però da parte mia non è cambiato nulla perché io sto dando il mio meglio a livello di prestazioni, queste parlano per me. Sento di avere la pelle piuttosto spessa, non ho bisogno di ascoltare voci o notizie, mi concentro sui fatti e sulla guida. Ogni team ha due sedili disponibili, è normale che ogni scuderia prende in considerazione il futuro. Sono contento di essere compagno di squadra di chiunque, voglio continuare con la Mercedes in futuro, Toto non mi ha mai deluso. Non penso di andare via, chiunque sia il mio compagno di squadra non mi preoccupa affatto”, ha poi concluso il britannico.