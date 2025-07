F1, George Russell: “Rinnovo per il 2026? Per ora nessun contratto, ma non c’è fretta”

Continua a tenere banco la situazione contrattuale legata a George Russell. In occasione del media day del giovedì riservato alla presentazione del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il circuito di Spa, il pilota britannico ha parlato a lungo del proprio futuro, svelando di non avere avuto nessun tipo di contatto con la Mercedes per discutere sul rinnovo per l’anno 2026, per molti sicuro.

Rispetto a due settimane fa, il rumors che spingeva incessantemente Max Verstappen verso la scuderia britannica ha cominciato a raffreddarsi, spostando il topic verso la permanenza del nativo di King’s Lynn a Brackley. Tuttavia, davanti alla stampa Russell ha voluto mettere le cose in chiaro, rimarcando come non ci sia stata ancora occasione per sedersi al tavolo con chi di dovere.

“L’intenzione era di discutere prima della pausa estiva. Realisticamente, sarà così? Non lo so – ha detto il pilota – Non c’è ancora nessun contratto sul tavolo. Quindi fare qualcosa nell’arco di due settimane non è probabile. Devi parlare di dettagli e di aspetti che in Formula 1 si evolvono sempre, bisogna esaminare tutto con estrema attenzione affinché tutto vada bene“.

Russell ha quindi aggiunto: “Ma come ho detto, non c’è fretta, davvero, da parte mia, perché alla fine Toto e la squadra decideranno cosa fare, e io sarò nella posizione di reagire alla loro scelta. Quindi mi sto concentrando solo sulle prestazioni e tutto il resto si sistemerà da solo“.