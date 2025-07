F1, George Russell: “Non siamo vicini ai migliori. Triste dover confidare nelle temperature…”

George Russsll sa che deve rimboccarsi ancora le maniche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato di Silverstone, infatti, il pilota di casa non è andato oltre l’ottava posizione complessiva, con una Mercedes che aveva iniziato bene nel turno mattutino, salvo poi compiere qualche passo indietro nel corso del pomeriggio inglese.

Davanti a tutti troviamo Lando Norris che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:25.816 con un margine di 222 millesimi di vantaggio sulla prima Ferrari di Charles Leclerc, mentre chiude in terza posizione l’idolo di casa Lewis Hamilton a 301. Quarto tempo per l’australiano Oscar Piastri a 470 millesimi dalla vetta, mentre è quinto Max Verstappen a 498 con una RB21 ancora lontana dalla perfezione. Sesto tempo per Andrea Kimi Antonelli a 567, settimo per Lance Stroll a 614 millesimi con una Aston Martin che continua a risalire, ottavo proprio George Russell a 707, nono Isack Hadjar a 708, quindi completa la top10 Liam Lawson a 808.

Al termine del venerdì sulla pista del Northamptonshire il pilota del team di Brackley ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Non siamo così vicini come vorremmo essere ma oggi è stato più caldo del previsto e, come sappiamo, con queste temperature la vettura non dà il proprio meglio. Speriamo a questo punto che, come pare, da domani la situazione possa essere più fresca. Sinceramente è un po’ frustrante questa cosa, ovvero dipendere dal meteo per avere prestazioni dalla macchina. Dobbiamo assolutamente migliorare questo aspetto, soprattutto ora che ci troviamo nei mesi estivi, ovvero i più caldi. So che possiamo migliorare da domani ma, ripeto, dipendiamo troppo dal meteo”.