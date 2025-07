Europei femminili calcio, pareggio sofferto con il Portogallo e Italia più vicina alla qualificazione

L’Italia firma il primo pareggio dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Le nostre ragazze infatti sono state frenate sull’1-1 dal Portogallo in occasione della seconda partita valida per il raggruppamento B andata in scena questa sera dallo stadio di Ginevra. Un risultato che sta un po’ stretto, maturato dopo una disputa molto complessa, in cui le azzurre non sono riuscite a capitalizzare le tante occasioni create.

La prima frazione è tutta a frazione tricolore, con le giocatrici andate per tre volte vicinissime alla rete dell’1-0. La prima a tentarci è Girelli che, al settimo giro di orologio, sferra un colpo dalla lunga distanza che trova la pronta smanacciata di una particolarmente ispirata Patricia Morais. Al 20′ invece sfiora il vantaggio Salvai che, su corner, imbrocca la sfera con un’incornata che però si imbatte contro la traversa. Quindici minuti più tardi rimane solo strozzata la gioia del goal su tapin di Severini, subito annullato però per fuorigioco.

La compagine guidata da Andrea Soncin aumenta poi il ritmo nei minuti finali prima del duplice fischio, confezionando una davvero splendida azione partita da Severini, brava a combinare con Boattin lanciando sulla corsa Cantore, la quale penetra in area sul lato corto cercando e trovando la Capitana Girelli che, di girata, deve fare i conti nuovamente con una Morais in stato di grazia: la lusitana infatti dice no di piede, abbassando per la seconda volta la saracinesca.

Il match quindi entra in una fase estremamente delicata. Malgrado una buona manovra offensiva, l’Italia non riesce a fare male nelle prime battute della ripresa, fino al capolavoro – perché è giusto chiamare le cose con il proprio nome – di Cristiana Girelli che, stavolta, fa centro raccogliendo il pallone sul versante sinistro dell’area e lasciando partire un piattone di ventidue metri imparabile che stavolta trafigge il portierone portoghese. Lacrime di gioia per la capitana, autrice di uno dei goal più belli di questo Campionato, almeno fino a questo momento.

Ma la felicità dura davvero troppo poco. Spalle al muro il Portogallo si butta in avanti, occupando con aggressività la tre quarti avversaria. All’ottantesimo il primo brivido, con Silva che ribatte a rete una palla che aveva appena colpito il palo. Ma il VAR annulla per fuorigioco. La squadra allenata da Francisco Neto non si dà però per vinta, pareggiando i conti al minuto 88′ con una grande prodezza di Diana Gomes, brava a superare Giuliani con un tiro violento di prima intenzione.

L’Italia però non ci sta e pochi secondi dopo va di nuovo a caccia della vittoria affidandosi alla freschezza di Barbara Bonansea, lesta nel tentare una conclusione un po’ confusa da due passi non andata a buon fine per merito ancora di Morais. La bomber della Juventus (con il Portogallo in dieci per via del doppio giallo di Borges) ci proverà pure pochi secondi prima del fischio finale, vanificando però il suo tentativo.

In virtù di quanto successo, l’Italia si è portata al secondo posto del Girone A con quattro punti, tre in più rispetto al Portogallo, adesso terzo a quota 1. Belgio fanalino di coda a quota 0. Le azzurre in occasione dell’ultima partita di questa fase affronteranno le Campionesse del Mondo della Spagna, già qualificate per il turno successivo.