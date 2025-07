Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 8 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Dopo un’ottava giornata conclusasi in una maniera al limite del surreale, c’è la nona che a Wimbledon va in scena per vedere quel che accadrà nell’inizio dei quarti di finale. In campo la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile.

Si parte con due soli match sugli altrettanti campi principali. Il Centre Court verrà aperto da Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo parte da favorita contro la tedesca Laura Siegemund, una delle favole di questo torneo fino ad ora. Chiuderà invece il Court 1 il confronto USA-Russia tra Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova, che all’atto pratico è quasi generazionale. S’invertono i conti al maschile: per Taylor Fritz il capitolo semifinale passa dal russo Karen Khachanov, mentre per Carlos Alcaraz c’è da sventare il pericolo posto dal britannico Cameron Norrie.

La nona giornata dell'edizione 2025 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Martedì 8 luglio

Centre Court

Ore 14:30 Sabalenka [1]-Siegemund (GER) – Quarti donne

Norrie (GBR)-Alcaraz (ESP) [2] – Quarti uomini

No.1 Court

Ore 14:00 Fritz (USA) [5]-Khachanov [17] – Quarti uomini

Anisimova (USA) [13]-Pavlyuchenkova – Quarti donne

No.2 Court

Ore 12:00 Hijikata (AUS)/Pel (NED)-Matos (BRA)/Melo (BRA) – Quarti doppio uomini

NP ore 14:00 Gadecki (AUS)/Krawczyk (USA)-Dolehide (USA)/Kenin (USA) [16] – Quarti doppio donne

B. Bryan (USA)/M. Bryan (USA)-Haas (GER)/Lopez (ESP) – Round robin doppio a inviti uomini

No.3 Court

Ore 12:00 Caverzaschi (ESP)-Hewett (GBR) [2] – 1° turno wheelchair uomini

Reid (GBR)-Gerard (BEL) – 1° turno wheelchair uomini

NP ore 14:00 de Groot (NED)-Shuker (GBR) – 1° turno wheelchair donne

Chasteau (FRA)-van Koot (NED) [2] – 1° turno wheelchair donne

Court 12

Ore 12:00 Lindstedt (SWE)/Tecau (ROU)-Cabal (COL)/Farah (COL) – Round robin doppio a inviti uomini

NP 13:30 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [10] – Quarti doppio uomini

Blake (USA)/Querrey (USA)-Chardy (FRA)/Soares (BRA) – Round robin doppio a inviti uomini

Siniakova (CZE)/Verbeek (NED)-Babos (HUN)/Pavic (CRO) [8] – Semifinale doppio misto

Court 18

Ore 12:30 C. Black (ZIM)/Hingis (SUI)-Radwanska (POL)/Rybarikova (SVK) – Round robin doppio a inviti donne

Flipkens (BEL)/Petkovic (GER)-Golovin (FRA)/Robson (GBR) – Round robin doppio a inviti donne

Hewitt (AUS)/Philippoussis (AUS)-Baghdatis (CYP)/Malisse (BEL) – Round robin doppio a inviti uomini

Court 4

Ore 12:00 Santamarta Roig (ESP) [1]-Sesko (SLO) – 2° turno junior maschile

Secord (USA)-Gusic-Wan (GBR) – 2° turno junior maschile

Klugman (GBR)/Stojsavljevic (GBR) [1]-Konstantinova (BUL)/Vladson (LTU) – 1° turno dooppio junior femminile

Kennedy (USA) [8]-Kumstat (CZE) – 2° turno junior maschile

Court 5

Ore 12:00 Cinalli (ARG)/Korpanec Davies (GBR)-Dilek (TUR)/Zeltina (LAT) – 1° turno dooppio junior femminile

Paldanius (FIN) [11]-C. Hewitt (AUS) – 2° turno junior maschile

Goode (USA)-Bilozertsev (UKR) – 2° turno junior maschile

Karki (USA)-Alexandrescou (ROU) [9] – 2° turno junior maschile

Court 6

Ore 12:00 Pleshvitsev-Ivanov (BUL) [6] – 2° turno junior maschile

Rottgering (NED)-Exsted (USA) – 2° turno junior maschile

Derepasko [15]-Farzam (USA) – 2° turno junior maschile

Alvarez (PUR)-Willwerth (USA) [7] – 2° turno junior maschile

Court 7

Ore 12:00 Boogaard (NED)-Leach (USA) [4] – 2° turno junior maschile

Miguel (BRA)-Schouenhaus (GER) [13] – 2° turno junior maschile

McDonald (GER) [5]-Hance (USA) – 2° turno junior maschile

Smart (GBR)/Wainwright (GBR)-Buchnik (ISR)/Larraya Guidi (ARG) – 1° turno dooppio junior femminile

Court 8

Ore 12:00 Keothavong (GBR)/Santoro (FRA)-Majoli (CRO)/Grosjean (FRA) – Round robin doppio a inviti misto

Hantuchova (SVK)/Vandeweghe (USA)-Bertens (NED)/Konta (GBR) – Round robin doppio a inviti donne

Johnston (USA)-Vasamì (ITA) [2] – 2° turno junior maschile

Wazny (POL) [14]-Mosejczuk (USA) – 2° turno junior maschile

Court 9

Ore 2:00 Bennani (MAR)-Vasilev (BUL) [12] – 2° turno junior maschile

B. Black (GBR)/Piani (GBR)-A. Kovackova (CZE)/J. Kovackova (CZE) [3] – 1° turno dooppio junior femminile

Penickova (USA)/Valdmannova (CZE) [8]-Lagaev (CAN)/Leme da Silva (BRA) – 1° turno dooppio junior femminile

Friedman (USA)/Goto (JPN)-Qu (CHN)/Yodpetch (THA) – 1° turno dooppio junior femminile

Court 10

Ore 12:00 Pohle (GER)/Sawashiro (JPN)-Kokkinis (AUS)/Schuman (USA) – 1° turno dooppio junior femminile

Barros (BRA)/Kostovic (SRB) [4]-Efremova (FRA)/Zhang (CHN) – 1° turno dooppio junior femminile

Burcescu (ROU)/Jauffret (USA)-Jones (AUS)/Vandromme (BEL) [2] – 1° turno dooppio junior femminile

Esquiva Banuls (ESP)/Taraba Wallberg (SWE) [6]-Cvetkovic (SRB)/Simionescu (ROU) – 1° turno dooppio junior femminile

Shao (CHN)/Sun (CHN)-Britton (GBR)/Griffiths (GBR) – 1° turno dooppio junior femminile

Court 11

Ore 12:00 Oluwadare (GBR)/Zozaya Menendez (ESP)-Frodin (USA) [5]/Pareja (USA) [5] – 1° turno dooppio junior femminile

Alame (AUS)/Popa (ROU)-Fajmonova (CZE)/Supova (SVK) – 1° turno dooppio junior femminile

Iyengar (USA)/Torner Sensano (ESP)-Pastikova (CZE)/Stusek (GER) – 1° turno dooppio junior femminile

Cooling (GBR)/Knight (GBR)-Pohankova (SVK) [7]-Vujovic (SRB) [7] – 1° turno dooppio junior femminile

Bennermann (GER)/Zhenikhova (GER)-Dencheva (BUL)/Yaneva (BUL) – 1° turno dooppio junior femminile

Court 14

Ore 12:00 Ward (GBR)-de laPuente (ESP) [3] – 1° turno wheelchair uomini

Oda (JPN) [1]-Bartram (GBR) – 1° turno wheelchair uomini

NP ore 14:00 Li (CHN) [3]-Zhu (CHN) – 1° turno wheelchair donne

Montjane (RSA)-Oosthuizen (GBR) – 1° turno wheelchair donne

Court 15

Ore 12:00 Lysov (ISR)-Ratzlaff (USA) – 1° turno wheelchair uomini

Fernandez (ARG) [4]-Houdet (FRA) – 1° turno wheelchair uomini

NP ore 14:00 Kamiji (JPN) [1]-Bernal (COL) – 1° turno wheelchair donne

Cabrillana (CHI)-Takamuro (JPN) – 1° turno wheelchair donne

Court 16

Ore 13:30 Cibulkova (SVK)/Strycova (CZE)-Broady (GBR)/King (USA) – Round robin doppio a inviti donne

Martinez (ESP)/Rusedski (GBR)-O’Brien (GBR)/T. Johansson (SWE) – Round robin doppio a inviti misto

Court 17

Ore 12:00 Egberink (NED)/Ji (CHN) – 1° turno wheelchair uomini

Spaargaren (NED)-Miki (JPN) – 1° turno wheelchair uomini

NP ore 14:00 Tanaka (JPN)-de Greef (NED) – 1° turno wheelchair donne

Griffioen (NED)-Wang (CHN) [4] – 1° turno wheelchair donne

Campo da definire – Tutti non prima delle ore 18:00

Molik (AUS)/Woodbridge (AUS)-Zheng (CHN)/Bahrami (IRI) – Round robin doppio a inviti misto

Kudermetova/Mertens (BEL) [8]-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2] – Quarti doppio donne

Stefani (BRA)/Salisbury (GBR)-Zhang (CHN)/Arevalo (ESA) [2] – Semifinale doppio misto

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Plus (tasto verde).

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

Martedì 8 luglio (orari italiani)

Court 8

3° match dalle ore 12:00 Johnston (USA)-Vasamì (ITA) [2] – 2° turno junior maschile – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now