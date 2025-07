Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 6 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Al via la quarta volta del Middle Sunday senza che questo sia più tale. Se, tra 1991, 1997, 2004 e 2016, la domenica di mezzo, tradizionalmente vuota, è stata usata solo per permettere il completamento del programma in situazioni critiche, dal 2022 si è verificato l’allineamento totale agli altri Slam da parte di Wimbledon.

Sarà una giornata caratterizzata soprattutto dagli impegni di Carlos Alcaraz, che deve vedersela con il russo Andrey Rublev per andare a giocare i quarti, e di Aryna Sabalenka, attesa dalla non semplice belga Elise Mertens per quello che sarà un ottavo comunque da favorita visto il 10-2 dei precedenti. Ma ci sono in giro anche tante storie da osservare, conoscere, raccontare e quant’altro. E c’è anche l’unica delle coppie di doppio superstiti in totale tinta tricolore, quella formata da Sara Errani e Andrea Vavassori.

La settima giornata dell’edizione 2025 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su numerosi canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211) e i sei canali da 251 a 256 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213); c’è anche Sky Sport Plus (tasto verde). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Domenica 6 luglio

Centre Court

Ore 14:30 Kartal (GBR)-Pavlyuchenkova – Ottavi donne

Sabalenka [1]-Mertens (BEL) [24] – Ottavi donne

Rublev [14]-Alcaraz (ESP) [2] – Ottavi uomini

No.1 Court

Ore 14:00 Fritz (USA) [5]-Thompson (AUS) – Ottavi uomini

Jarry (CHI) [Q]-Norrie (GBR) – Ottavi uomini

Noskova (CZE) [30]-Anisimova (USA) [13] – Ottavi donne

No.2 Court

Ore 12:00 Khachanov [17]-Majchrzak (POL) – Ottavi uomini

NP ore 13:30 Sierra (ARG) [LL]-Siegemund (GER) – Ottavi donne

Stefani (BRA)/Salisbury (GBR)-Muhammad (USA)/Molteni (ARG) – 2° turno doppio misto

No.3 Court

Ore 12:00 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Nouza (CZE)/Rikl (CZE) – 3° turno doppio uomini

NP ore 13:30 Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Melichar-Martinez (USA) [15]/Samsonova [15] – 3° turno doppio donne

Lumsden (GBR)/Stevenson (GBR) [WC]-Babos (HUN)/Pavic (CRO) [8]

Court 12

Ore 12:00 Frodin (USA)-Xu (GBR) – 1° turno junior femminile

NP ore 13:30 Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [10]-Pavlasek (CZE)/Zielinski (POL) – 3° turno doppio uomini

Panova/Lammons (USA)-Krawczyk (USA)/Skupski (GBR) – 2° turno doppio misto

Siniakova (CZE)/Verbeek (NED)-Mihalikova (SVK)/Gonzalez (MEX) – 2° turno doppio misto

Court 18

Ore 12:00 Kennedy (USA) [8]-Bonding (GBR) – 1° turno junior maschile

Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [3]-Khromacheva/Withrow (USA) – 2° turno doppio misto

Silva (GBR)/Paris (GBR) [WC]-Sutjiadi (INA)/Galloway (USA) – 2° turno doppio misto

Jiang (CHN)/Bhambri (IND)-Zhang (CHN)/Arevalo (ESA) – 2° turno doppio misto

Court 14

Ore 12:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [3]-Hijikata (AUS)/Pel (NED) – 3° turno doppio uomini

Cirstea (ROU)/Kalinskaya-Andreeva/Shnaider [5] – 3° turno doppio donne

Court 17

Ore 12:00 Erler (AUT)/Frantzen (GER)-Matos (BRA)/Melo (BRA) – 3° turno doppio uomini

NP ore 13:30 Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [4]-Alexandrova/Zhang (CHN) [14] – 3° turno doppio donne

Yaneva (BUL)-Zeltina (LAT) – 1° turno junior femminile

Hsieh (TPE)/Zielinski (POL)-Townsend (USA)/King (USA) [4]

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 256, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Plus (tasto verde).

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

Domenica 6 luglio (orari italiani)

Court 18

2° match dalle ore 12:00 Errani (ITA)/Vavassori (ITA)-Khromacheva/Withrow (USA) – 2° turno doppio misto – Diretta tv su Sky Sport (canali da definire), streaming su SkyGo e Now