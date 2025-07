Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 5 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Oggi, sabato 5 luglio, si concluderanno i sedicesimi di finale di tutti i tabelloni di Wimbledon 2025: sull’erba londinese saranno in programma ben 40 incontri (8 per ciascun torneo), che vedranno protagonisti ben sette azzurri in sei match.

Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Jannik Sinner, opposto all’iberico Pedro Martinez, Flavio Cobolli, che sfiderà il ceco Jakub Mensik, e Lorenzo Sonego, che affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, mentre nel singolare femminile sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro la svizzera Belinda Bencic, infine nel doppio maschile vedremo all’opera Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, opposti al ceco Adam Pavlasek ed al polacco Jan Zielinski, e Mattia Bellucci, che assieme al magiaro Fabian Marozsan affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert e l’australiano Jordan Thompson.

La sesta giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, che seguirà il Centre Court, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti i match degli italiani.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Sabato 5 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Jannik Sinner (ITA) [1] v Pedro Martinez (ESP) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

Iga Swiatek (POL) [8] v Danielle Collins (USA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

Miomir Kecmanovic (SRB) v Novak Djokovic (SRB) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

Court 1 – Dalle 14.00

Mirra Andreeva [7] v Hailey Baptiste (USA) – Diretta tv su Sky Sport Wimbledon 1 (251)

Barbora Krejcikova (CZE) [17] v Emma Navarro (USA) [10] – Diretta tv su Sky Sport Wimbledon 1 (251)

Non prima delle 17.00

Ben Shelton (USA) [10] v Marton Fucsovics (HUN) – Diretta tv su Sky Sport Wimbledon 1 (251)

Court 2 – Dalle 12.00

Clara Tauson (DEN) [23] v Elena Rybakina (KAZ) [11]

Alex de Minaur (AUS) [11] v August Holmgren (DEN)

Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) [5] v Hendrik Jebens (GER) / Albano Olivetti (FRA)

Court 3 – Dalle 12.00

Daria Kasatkina (AUS) [16] v Liudmila Samsonova [19]

Grigor Dimitrov (BUL) [19] v Sebastian Ofner (AUT)

Caroline Dolehide (USA) / Sofia Kenin (USA) [16] v Ella McDonald (GBR) / Mimi Xu (GBR)

Court 12 – Dalle 12.00

Flavio Cobolli (ITA) [22] v Jakub Mensik (CZE) [15] – Diretta tv su Sky Sport Wimbledon 4 (254)

Zeynep Sonmez (TUR) v Ekaterina Alexandrova [18]

Court 18 – Dalle 12.00

Belinda Bencic (SUI) v Elisabetta Cocciaretto (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Wimbledon 5 (255)

Marin Cilic (CRO) v Jaume Munar (ESP)

Magda Linette (POL) / Bernarda Pera (USA) v Lyudmyla Kichenok (UKR) / Ellen Perez (AUS) [7]

Court 5 – Dalle 12.00

Fabien Reboul (FRA) / Ulrikke Eikeri (NOR) v Mate Pavic (CRO) / Timea Babos (HUN) [8]

Theo Arribage (FRA) / Patrik Trhac (USA) v Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [12]

Court 6 – Dalle 12.00

Irina Khromacheva / Fanny Stollar (HUN) [13] v Anastasia Detiuc (CZE) / Iryna Shymanovich

Matthew Ebden (AUS) / Jelena Ostapenko (LAT) v Evan King (USA) / Taylor Townsend (USA) [4]

Court 7 – Dalle 12.00

Andre Goransson (SWE) / Hao-Ching Chan (TPE) v Marcelo Arevalo (ESA) / Shuai Zhang (CHN) [2]

Jeline Vandromme (BEL) [11] v Neus Torner Sensano (ESP) (Torneo junior)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Jordan Thompson (AUS) v Mattia Bellucci (ITA) / Fabian Marozsan (HUN)

Court 8 – Dalle 12.00

Kamilla Rakhimova / Anna Siskova (CZE) v Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya

Non prima delle 13.30

Adam Pavlasek (CZE) / Jan Zielinski (POL) v Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [7]

Emerson Jones (AUS) [1] v Julie Pastikova (CZE) (Torneo junior)

Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) v Maximo Gonzalez (ARG) / Cristina Bucsa (ESP)

Court 14 – Dalle 12.00

N.Sriram Balaji (IND) / Miguel Reyes-Varela (MEX) v Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [4]

Brandon Nakashima (USA) [29] v Lorenzo Sonego (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Wimbledon 6 (256)

Asia Muhammad (USA) / Demi Schuurs (NED) [6] v Kimberly Birrell (AUS) / Maya Joint (AUS)

Court 15 – Dalle 12.00

Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR) v Santiago Gonzalez (MEX) / Tereza Mihalikova (SVK)

Non prima delle 13.30

Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR) [6] v Nicolas Barrientos (COL) / Rithvik Choudary Bollipalli (IND)

Yuki Bhambri (IND) / Robert Galloway (USA) [16] v Nuno Borges (POR) / Marcos Giron (USA)

Michael Venus (NZL) / Erin Routliffe (NZL) [6] v Joe Salisbury (GBR) / Luisa Stefani (BRA)

Court 16 – Dalle 12.00

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) v Dayana Yastremska (UKR)

Non prima delle 13.30

Jodie Burrage (GBR) / Sonay Kartal (GBR) v Beatriz Haddad Maia (BRA) / Laura Siegemund (GER) [11]

Xinran Sun (CHN) v Lilli Tagger (AUT) [3] (Torneo junior)

Edouard Roger-Vasselin (FRA) / Laura Siegemund (GER) v Nikola Mektic (CRO) / Gabriela Dabrowski (CAN) [5]

Court 17 – Dalle 12.00

Hugo Nys (MON) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [10] v Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER)

Non prima delle 13.30

Veronika Kudermetova / Elise Mertens (BEL) [8] v Marie Bouzkova (CZE) / Anna Danilina (KAZ)

Olivia Gadecki (AUS) / Desirae Krawczyk (USA) v Xinyu Jiang (CHN) / Fang-Hsien Wu (TPE) [12]

Harri Heliovaara (FIN) / Anna Danilina (KAZ) [1] v Sem Verbeek (NED) / Katerina Siniakova (CZE)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per tutti i match degli italiani.

