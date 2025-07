Dove vedere in tv Sonego-Shelton, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego affronterà Ben Shelton agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista piemontese si è reso protagonista di due pirotecniche maratone contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e lo statunitense Brandon Nakashima, ora vuole continuare a sognare in grande sull’erba londinese ma si troverà di fronte un ostacolo decisamente impegnativo: il numero 10 del mondo contro cui ha perso ai quarti degli Australian Open e al primo turno del Roland Garros durante la stagione in corso.

Servirà una grande impresa al numero 47 del ranking ATP, che dovrà sfatare il tabù che lo ha perseguitato negli ultimi due Slam se vorrà proseguire la propria avventura sui sacri prati e meritarsi il quarto di finale contro il vincente del confronto tra Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov. L’appuntamento è per lunedì 7 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1, preceduto dalla sfida femminile tra la svizzera Belinda Bencic e la russa Ekaterina Alexandrova.

Il 30enne se la dovrà vedere contro il 22enne, che attualmente chiude la top-10 del ranking ATP. L’azzurro è sotto per 3-1 nei precedenti: ha vinto soltanto al primo turno del Roland Garros nel 2023, mentre l’altra sconfitta oltre a quelle degli ultimi mesi risale al 2022 in occasione dei trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Shelton, ottavo di finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256, il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SONEGO-SHELTON, OTTAVI WIMBLEDON

Lunedì 7 luglio

Secondo match dalle ore 14.00 Lorenzo Sonego vs Ben Shelton

In precedenza, a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1, si giocherà Alexandrova-Bencic. Al termine toccherà a Sonego.

PROGRAMMA SONEGO-SHELTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.