Dove vedere in tv Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sabato 5 luglio si completerà il terzo turno del main draw di singolare maschile di Wimbledon 2025: tornerà in campo l’azzurro Lorenzo Sonego, che sarà opposto al numero 29 del seeding, lo statunitense Brandon Nakashima.

Il match sarà il secondo in programma dalle ore 12.00 italiane sul Court 14, dopo un doppio che non è stato ancora definito, ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 13.30 italiane: l’unico precedente tra i due si è giocato nel corso di questa stagione ed è stato vinto da Lorenzo Sonego ad Hong Kong per 7-6 (4) 6-3.

La diretta tv di Sonego-Nakashima sarà assicurata da Sky Sport (canale preciso da definire). La sesta giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Sonego-Nakashima.

CALENDARIO SONEGO-NAKASHIMA WIMBLEDON 2025

Sabato 5 luglio (orario italiano)

Court 14

Dalle ore 12.00

Doppio da definire

Non prima delle ore 13.30

Lorenzo Sonego (Italia) – Brandon Nakashima (USA, 29) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire)

PROGRAMMA SONEGO-NAKASHIMA WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale preciso da definire). La giornata sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.