Dove vedere in tv Italia-Turchia, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Turchia nella giornata di sabato 12 luglio (ore 19.00): dopo aver sconfitto il Belgio e la Serbia, le azzurre torneranno in campo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) per disputare il penultimo incontro della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche hanno già staccato il biglietto per la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, ma questo incontro è di fondamentale importanza nella lotta per il primo posto.

A guidare il sestetto del CT Julio Velasco saranno l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, il libero Monica De Gennaro. Grande attesa per un confronto rovente con la formazione di coach Daniele Santarelli, grande rivale delle azzurre nelle ultime stagioni: la bomber Melissa Vargas e l’attaccante Ebrar Karakurt saranno i punti di riferimento della compagine anatolica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 12 luglio

Ore 19.00 Italia vs Turchia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.