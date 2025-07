Dove vedere in tv Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

Dopo il torneo femminile scatterà anche la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: sabato 12 luglio a Singapore il Settebello esordirà nel Girone A contro la Romania. Il match andrà in scena a partire dalle ore 14.45 italiane.

Sarà importante per gli azzurri del CT Sandro Campagna partire bene nel primo match del torneo iridato e presentarsi al meglio al secondo match contro la Serbia, che con ogni probabilità definirà la vincitrice del raggruppamento, che volerà direttamente ai quarti.

Il match Italia-Romania dei Mondiali 2025 di pallanuoto in programma a Singapore sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (58), Sky Sport Arena (201), Sky Sport Mix (211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA MONDIALI PALLANUOTO 2025

Sabato 12 luglio

14.45 Girone A: Italia-Romania – Diretta tv su Rai Sport HD (58), Sky Sport Arena (201), Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA MONDIALI PALLANUOTO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (58), Sky Sport Arena (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.