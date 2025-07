Dove vedere in tv Darderi-De Jong, Finale ATP Bastad 2025: orario, programma, streaming

Domenica 20 luglio la finale dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Bastad, in Svezia, opporrà l’azzurro Luciano Darderi, numero 6 del seeding, al neerlandese Jesper de Jong.

Il match sarà il secondo di giornata sul Centre Court, con il programma che si aprirà alle ore 11.30 con la finale di doppio tra Andreozzi/Arends e Pavlasek/Zielinski, mentre l’ultimo atto del torneo di singolare avrà inizio non prima delle ore 14.00. Darderi e de Jong non si sono mai affrontati sul circuito maggiore.

La finale tra Darderi e de Jong dei Nordea Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO DARDERI-DE JONG ATP BASTAD 2025

Domenica 20 luglio

Centre Court

Dalle ore 11.30 – Finale doppio maschile

Andreozzi/Arends (1) – (4) Pavlasek/Zielinski

Non prima delle 14.00

Luciano Darderi (Italia, 6) b. Jesper de Jong (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

PROGRAMMA DARDERI-DE JONG ATP BASTAD 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.