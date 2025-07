Come sta Lorenzo Bonicelli: gli ultimi aggiornamenti sul ginnasta caduto alle Universiadi

Sebbene con una rapidità meno elevata dei giorni scorsi, stanti le ovvie situazioni legate a una maggiore stabilità della sua situazione, continuano gli aggiornamenti circa Lorenzo Bonicelli, il ginnasta che, alle Universiadi, è caduto in maniera molto brutta in uscita da un esercizio agli anelli. Attualmente il nativo di Abbadia Lariana è sedato in coma farmacologico.

Rilevata la presenza di un edema al midollo dopo un temporaneo risveglio dallo stesso, i medici lo hanno di nuovo sedato, con una programmazione per fargli riaprire del tutto gli occhi. Va chiarito un punto fondamentale: Bonicelli non è in pericolo di vita, ma dato il trauma alla schiena va stabilizzato e poi trasferito più vicino alla sua famiglia.

Per riassorbire l’edema serviranno dai 10 ai 15 giorni, e ogni reale previsione sul futuro di Bonicelli è impossibile perché l’edema provocato dalla rottura della quinta vertebra cervicale dovrà essere riassorbito. Solo allora sarà possibile una valutazione più dettagliata della situazione.

I genitori hanno nel frattempo raggiunto il Policlinico di Essen, dove il ginnasta rimarrà per il già citato tempo necessario. Il rientro in Italia, quando questo sarà possibile, sarà effettuato, secondo quanto riportato da Stefano Arcobelli sulla Gazzetta dello Sport, a Villa Beretta, Costa Masnaga, dove c’è una struttura particolarmente all’avanguardia. Il tutto mentre c’è il costante contatto tra la FIG e la federazione universitaria.