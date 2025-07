Cobolli-Cilic oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, tv, streaming

Oggi, lunedì 7 luglio, Flavio Cobolli affronterà il croato Marin Cilic negli ottavi di finale a Wimbledon. Sul campo-2, il tennista romano giocherà contro un avversario di grande esperienza sull’erba dell’All England Club e in passato finalista dello Slam a Londra. Per questo, l’azzurro sarà chiamato a esprimere il proprio miglior tennis per spuntarla.

Un Cobolli che, finora, ha fatto percorso netto nei tre match fin qui disputati: nessun set concesso, al pari di pochissime palle break offerte ai rivali. Chiaramente, sarebbe ideale proseguire con questa tendenza nella partita odierna contro Cilic, in riferimento alla gestione dei propri turni al servizio.

Ci sono stati due precedenti e in entrambi i casi si è imposto il nostro portacolori e uno di questi è piuttosto recente, ovvero il primo turno sulla terra del Roland Garros. Parliamo però di sfide su una superficie diversa e Cilic sui prati è un altro tennista rispetto al mattone tritato. Tuttavia, Flavio potrà avvicinarsi a questo match, nel ricordo positivo di quelle partite.

La partita tra Flavio Cobolli e Marin Cilic, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, andrà in scena quest’oggi e sarà la prima sul campo-2 (ore 12.00 italiane). La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 252, mentre su Sky Sport Mix (211) sarà possibile seguire tutti i match previsti quest’oggi, ivi compreso quello di Cobolli, rimbalzando da un campo all’altro con la Diretta Wimbledon; in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

COBOLLI-CILIC WIMBLEDON 2025 OGGI

Lunedì 7 luglio (orari italiani)

Court 2 – Ore 12:00

M. Cilic CRO vs F. Cobolli ITA

L. Samsonova IOA vs J. Bouzas Maneiro ESP

C. Dolehide USA / S. Kenin USA vs H. Chan TPE / B. Krejcikova CZE

PROGRAMMA COBOLLI-CILIC WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 252; Sky Sport Mix (211) è prevista la Diretta Wimbledon, ovvero la copertura in contemporanea dei vari match odierni, tra cui anche la partita Cobolli-Cilic, rimbalzando da un campo all’altro come accade negli eventi calcistici.

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport