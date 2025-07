Christian Mantegazza ci prova, ma non centra l’accesso alla finale dei 200 rana ai Mondiali 2025

Ci ha provato Christian Mantegazza a entrare nel gruppo dei magnifici otto della finale di domani dei 200 rana uomini, gara valida per i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, l’azzurro, esordiente in una competizione di questo genere, ha ottenuto il 12° crono dei semifinali di 2:10.85.

Sarebbe stato necessario migliorare di un decimo il proprio personale (2:09.39), stabilito al Trofeo Settecolli di Roma, per essere nell’atto conclusivo. Tuttavia, per un rookie che ha inseguito la qualificazione fino a un mese fa, era obiettivamente complicato aspettarsi una prestazione in linea con quella al Foro Italico.

Il 20enne nostrano ha forzato il passaggio ai 100 metri con il crono di 1:02.30 e poi le fatiche si sono fatte sentire nell’ultima vasca, coperta in 34.61. Un’esperienza utile alla sua crescita in vista di quel che sarà. Una gara in cui il cinese Qin Haiyang, tra i favoriti della vigilia, è rientrato nel novero della top-eight con l’ultimo tempo utile di 2:09.32.

A guidare le fila dell’overall troviamo il giapponese Ippei Watanabe in 2:08.01 a precedere l’americano Aj Pouch (2:08.34) e l’olandese Caspar Corbeau (2:08.44).