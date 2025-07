Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley maschile? Prossima avversaria, data, programma

L’Italia ha conquistato il secondo posto nella fase preliminare della Nations League di volley femminile, infilando dieci successi in dodici partite disputate e chiudendo questo segmento della competizione alle spalle del Brasile. I Campioni del Mondo si sono qualificati alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, che andrà in scena a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.

Gli azzurri affronteranno ai quarti di finale la settima classificata in una partita da dentro o fuori per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra terza e sesta, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste le sfide tra la prima e la Cina (ammessa in qualità di ospitante) e tra la quarta e la quinta in graduatoria.

La rivale sarà la seconda di questo gruppetto: Cuba 6 vittorie (20 punti), Iran 6 vittorie (19 punti), Slovenia 17 punti (6 vittorie, 17 punti, attesa stasera dalla Serbia). L’Italia incrocerà Cuba se la Slovenia vincerà la partita di stasera contro la Serbia oppure l’Iran se i balcanici perderanno.

Gli azzurri giocheranno il quarto di finale nella giornata di giovedì 31 luglio (o alle ore 09.00 o alle ore 13.00). Di seguito il quadro dettagliato del quarto di finale della Nations League 2025 di volley femminile in cui sarà coinvolta l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA I QUARTI DI FINALE DELLA NATIONS LEAGUE?

Giovedì 31 luglio, o alle ore 09.00 alle ore 13.00. Il programma dettagliato verrà definito nelle prossime ore.

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA IN NATIONS LEAGUE? PROSSIMA AVVERSARIA

L’Italia ha concluso la fase preliminare al secondo posto e dunque affronterà la settima classificata ai quarti di finale

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.