Campodonico e i segreti della ginnastica italiana: “Organizzazione e lavoro. I risultati ci danno ragione”

Marco Campodonico, allenatore della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, è stato ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Viviamo sempre in maniera emozionale, anche se cerchiamo di non trasmetterlo alle ginnaste perché devono mantenere una loro tranquillità. Se noi diamo loro tranquillità, allora c’è un ritorno. Se sai di avere fatto una preparazione di un certo tipo, aver lavorato in un certo modo e non ci sono problemi fisici, allora tutto quello che puoi fare è confortarle e aspettare che facciano la loro prestazione, aspettando che venga fuori il risultato più o meno buono“.

Il tecnico si è soffermato sull’eccellente momento dell’artistica tricolore: “Negli ultimi tempi abbiamo dimostrato un certo tipo di organizzazione e di lavoro, coordinato dal nostro Direttore Tecnico che ci ha portato a risultati di livello nel tempo. Un conto è vincere e un conto è confermarsi, stare al vertice è complicato. Dobbiamo ringraziare le nostre ginnaste che lavorano tutti i giorni, è un lavoro che nel tempo ha dato risultati e speriamo che passo dare un’ulteriore impronta anche nel futuro”.

Un passaggio sugli Europei, dove l’Italia ha vinto la gara a squadre e Manila Esposito si è imposta nel concorso generale: “Questi Europei sono serviti anche per testare delle nuove leve, che ci hanno dato delle indicazioni positive: un conto è lavorare in palestra e un altro presentarsi su certi palcoscenici, i risultati ci hanno dato ragione ancora una volta. Secondo me il risultato è sempre frutto del lavoro, poi chiaramente c’è anche una componente emozionale“.

A Lipsia ha debuttato anche la gara a coppie miste, dove Esposito e Lorenzo Minh Casali hanno conquistato il bronzo: “Gara interessante dal punto di vista dello spettacolo perché ha lasciato l’incertezza del risultato. Può essere rivista dal punto di vista dell’organizzazione, alcune ginnaste come Manila hanno avuto un po’ di fatica. Ha coinvolto il pubblico e anche noi perché era una situazione nuova, il risultato è stato sempre in bilico. Può essere un’alternativa, può essere interessante dal punto di vista televisivo per fare conoscere il nostro sport“. Prossimi appuntamenti: “Ora i Mondiali a ottobre preceduti dagli Assoluti. Il Mondiale non sarà a squadre, quindi ci saranno quattro ginnaste che gareggeranno individualmente“.