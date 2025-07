Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 21 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Lunedì 21 luglio proseguiranno le Universiadi 2025: nella sesta giornata il programma prevede sin da subito la scherma ed il nuoto. Taekwondo e tennis vedranno protagonista l’Italia nel corso della mattinata, con beach volley e pallanuoto. Nel pomeriggio spazio ai tuffi ed al volley, infine chiusura con il nuoto e l’atletica.

La sesta giornata di gare delle Universiadi 2025 non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv e, dalle ore 14.55, su discovery+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera giornata.

Lunedì 21 luglio

09:00 SCHERMA Spada maschile a squadre – Tabellone ad eliminazione diretta (Italia – CUOMO Fabrizio, DEL CONTRASTO Nicolo’, DI MARCO Fabrizio, MENCARELLI Simone)

09:00 TAEKWONDO -62 kg femminili – Tabellone ad eliminazione diretta

09:00 TAEKWONDO -74 kg maschili – Tabellone ad eliminazione diretta

09:00 TAEKWONDO +73 kg femminili – Tabellone ad eliminazione diretta

09:00 TAEKWONDO +87 kg maschili – Tabellone ad eliminazione diretta

09:00 BEACH VOLLEY FEMMINILE Polonia-Cile, Austria-Australia

09:00 NUOTO Batterie 100m farfalla maschili (Gianmarco SANSONE, Michele BUSA)

09:20 NUOTO Batterie 200m stile libero femminili (Noemi LAMBERTI, Giulia D’INNOCENZO)

09:49 NUOTO Batterie 50m rana maschili (Federico RIZZARDI, Flavio MANGIAMELE)

09:50 BEACH VOLLEY FEMMINILE Svizzera-Azerbaigian, Lituania-India

10:00 TENNIS Ottavi singolare maschile (Mariano TAMMARO)

10:00 TENNIS Ottavi singolare femminile (Marta LOMBARDINI)

10:00 TENNIS Ottavi doppio maschile (DE MICHELE/TAMMARO)

10:00 TENNIS Ottavi doppio femminile

10:00 TENNIS Sedicesimi doppio misto (LOMBARDINI/TAMMARO)

10:00 TENNISTAVOLO Turni eliminatori singolari e doppi

10:03 NUOTO Batterie 50m dorso femminili (Francesca PASQUINO, Federica TOMA)

10:14 NUOTO Batterie 200m misti femminili (Anna PIROVANO, Chiara DELLA CORTE)

10:20 SCHERMA Fioretto femminile a squadre – Tabellone ad eliminazione diretta (Italia – AMORE Giulia, BERTINI Irene, FERRARI Carlotta, GRANDIS Aurora)

10:38 NUOTO Batterie staffetta 4x100m stile libero mista (Italia)

10:40 BEACH VOLLEY Cechia-Azerbaigian, Austria-Italia (IERVOLINO/MANCINI)

10:57 NUOTO Batterie 800 m stile libero maschili (Davide MARCHELLO, Tommaso GRIFFANTE)

11:00 VOLLEY Quarti di finale – Brasile-Colombia, Italia-Cechia

11:30 BEACH VOLLEY Francia-Giappone, Slovacchia-Lituania

12:00 BASKET Argentina-Lituania, Libano-Corea del Sud

12:15 TUFFI Preliminari Trampolino 1 m maschile (Stefano BELOTTI)

12:20 BEACH VOLLEY FEMMINILE Stati Uniti-Romania, Cina-Giappone

12:45 PALLANUOTO – Fase a gironi Corea del Sud-Cile

13:10 BEACH VOLLEY FEMMINILE Thailandia-Cina Taipei, Italia (DITTA/SESTINI)-Colombia

14:00 VOLLEY Quarti di finale – Giappone-Germania, Polonia-Cina Taipei

14:00 BEACH VOLLEY Australia-Oman, Ungheria-Moldavia

14:30 PALLANUOTO – Fase a gironi Stati Uniti-Nuova Zelanda

14:30 BASKET Finlandia-Cina Taipei, India-Lettonia

14:50 BEACH VOLLEY Lettonia-Cina Taipei, Nuova Zelanda-Brasile

15:00 ATLETICA 400 m ostacoli maschili Round 1

15:30 TUFFI Finale Trampolino 3 m femminile

15:30 ATLETICA Qualificazioni salto in lungo femminile

15:50 ATLETICA 400 m femminili Round 1 (Alessandra Bonora)

16:15 PALLANUOTO – Fase a gironi Italia-Georgia

16:30 BEACH VOLLEY FEMMINILE Spagna-Brasile, Cechia-Ungheria

17:00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali – Germania-Italia

17:10 ATLETICA 400 m maschili Round 1 (Edoardo Scotti)

17:20 BEACH VOLLEY FEMMINILE Germania-Libano, Paesi Bassi-Svezia

17:30 BASKET Romania-Stati Uniti, Filippine-Polonia

18:00 PALLANUOTO – Fase a gironi Germania-Ungheria

18:10 ATLETICA Qualificazioni lancio del disco maschile (Enrico Saccomano)

18:10 BEACH VOLLEY Polonia-Libano, Paesi Bassi-India

18:35 ATLETICA 100 m femminili Round 1

19:00 BEACH VOLLEY Germania-Romania, Stati Uniti-Cile

19:00 NUOTO Finale 100 m farfalla femminili (Paola BORRELLI)

19:07 NUOTO Finale 100 m stile libero maschili

19:14 NUOTO Finale 1500 m stile libero femminili (Noemi CESARANO)

19:36 NUOTO Semifinali 50 m rana maschili

19:44 NUOTO Semifinali 50 m dorso femminili

19:50 ATLETICA 100 m maschili Round 1

19:53 NUOTO Semifinali 200 m misti femminili

20:00 VOLLEY FEMMINILE Semifinali – Giappone-Brasile

20:00 BASKET Germania-Cile, Cechia-Brasile

20:19 NUOTO Semifinali 200 m stile libero femminili

20:20 ATLETICA Qualificazioni lancio del peso femminile (Sara Verteramo)

20:30 NUOTO Finale 50 m dorso maschili (Simone STEFANI)

20:36 NUOTO Semifinali 100 m farfalla maschili

20:52 NUOTO Finale 200 m rana femminili (Anna PIROVANO, Francesca ZUCCA)

21:07 NUOTO Finale staffetta 4×100 m stile libero mista

21:10 ATLETICA Finale 10.000 metri femminili

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING