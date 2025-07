Calcio femminile: pochi precedenti tra Italia e Inghilterra. Soncin studia per la semifinale agli Europei

Sarà l’Inghilterra la squadra che affronterà l’Italia in occasione della prima semifinale valida per i Campionati Europei 2025 di calco femminile, in programma martedì 22 luglio alle ore 21:00. Le britanniche infatti nella serata di ieri hanno superato la Svezia ai quarti, trovando la vittoria in un finale thriller ai calci di rigore dopo aver rimontato nel tempo regolamentare da una situazione di 2-0.

Saranno giorni di intenso studio adesso per il CT Andrea Soncin, il quale dovrà vedersela con una squadra molto competitiva, mai affrontata in contesti di rilievo durante la sua gestione; esattamente il contrario delle nordiche, sfidate per due volte negli scorsi mesi durante la Nations League.

Guardando la storia recente, sono davvero pochissimi i precedenti tra le due formazioni. L’ultimo è quello del febbraio 2024: una sfida amichevole in cui le giocatrici d’Oltremanica hanno strapazzato le nostre portacolori, imponendosi con il sonoro risultato di 1-5 e grazie alle reti di Wubben-Moy, Help, Toone e Daly. Nella compagine tricolore invece a mettere il referto la rete della bandiera fu Cambiaghi. Ma il risultato non deve ingannare.

Oltre ovviamente al contesto senza nulla in palio, è opportuno rilevare quanto durante quel confronto l’Italia ebbe la possibilità di concretizzare alcune occasioni create, sciupando spesso sotto porta. Servirà dunque maggiore incisività se si vorrà impensierire un team che ha sì faticato tantissimo contro la Svezia, ma che proprio per questo scenderà in campo con il fuoco negli occhi e con la consapevolezza di non potersi permettere più alcun vuoto di sceneggiatura così come già fatto nella prima frazione contro la Svezia.

Anche nel penultimo confronto, quello risalente al febbraio 2023 (con ancora Milena Bartolin in panchina) in una gara di Arnold Clark Cup, Barbara Bonansea e Co uscirono dallo stadio di Coventry con una sconfitta per 2-1 ma lottando per larghi tratti ad armi pari. L’ultimo vìs-a-vìs in una rassegna continentale risale addirittura al 2009 (fase a gironi). A spuntarla in quel caso fu l’Italia per 2-1 con le reti di Patrizia Panico ed Alessia Tuttino.

Le due squadre si sono affrontate complessivamente per 26 volte dal 1984 ad oggi. Undici i successi azzurri, sei i pareggi, 9 invece le vittorie degli inglesi. E’ tempo di aggiornare queste statistiche in positivo, anche se sarà dura. Inizia il countdown.