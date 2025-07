Calcio femminile: iniziano i quarti agli Europei. L’Italia ci prova, belle sfide tra Inghilterra-Svezia e Francia-Germania

O dentro, o fuori; da domani non si scherza in più. Tra poco meno di ventiquattro ore cominceranno ufficialmente i quarti di finale ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Saranno letteralmente quattro giorni di fuoco in Svizzera, dove si scontreranno le otto formazioni più competitive del vecchio continente, tra cui figura anche un’Italia motivata a scrivere una preziosa pagina di storia.

La compagine azzurra sarà proprio la prima a scendere in campo. Domani, mercoledì 16 luglio, si disputerà infatti Italia-Norvegia, una partita sicuramente ostica, ma che potrebbe offrire comunque delle buone opportunità alle nostre ragazze. Le nordiche infatti hanno dimostrato sì di essere competitive, ma anche di subire a volte dei buchi di sceneggiatura dal punto di vista corale, puntando più che altro sulle individualità del caso. Inutile nascondersi: per le giocatrici di Andrea Soncin, sarà un vero e proprio esame di maturità per testare i progressi di una formazione in costante crescita, a cui fino a questo momento è mancata solo un pizzico di lucidità in più sotto porta.

Giovedì 18 si affronteranno invece Svezia e Inghilterra, incontro dal grande fascino che mette a confronto due team dalla grande tradizione e che, più volte, hanno conquistato dei risultati prestigiosi. Inutile dire che il pronostico tende in favore delle atlete d’Oltremanica, già trionfatrici nell’ultima edizione, quella del 2022, e finalista ai Mondiali del 2023. Ma in una partita secca, si sa, può succedere di tutto.

Si proseguirà invece venerdì 18 con il vìs-a-vìs tra Spagna e Svizzera. Impegno sulla carta semplice per le detentrici del titolo iridato, al cospetto di avversarie sicuramente più deboli a livello di caratura tecnica, ma comunque forgiate dal davvero notevole apporto del pubblico di casa che già le ha letteralmente spinte verso un passaggio del turno tutt’altro che scontato.

In conclusione, è prevista grande battaglia tra Francia e Germania, le quali sabato 19 metteranno sul piatto pesi e misure diverse per raggiungere la semifinale. Da una parte le teutoniche faranno di tutto per proseguire il cammino verso un titolo che manca da ormai più di dieci anni, dall’altro invece le transalpine cercheranno di arrivare fino in fondo, andando a caccia della prima semifinale nella storia in un Europeo. Saranno quattro giorni di grande spettacolo.