ATP Toronto, poche sorprese sul cemento canadese: Fritz, Shelton e de Minaur avanzano. Tsitsipas in crisi nera

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese definito il quadro dei qualificati al terzo turno della parte bassa del tabellone. In casa Italia sono arrivate le affermazioni di Flavio Cobolli e di Lorenzo Sonego, mentre c’è stato il ko di Matteo Gigante.

Il romano ha sconfitto il canadese Alexis Galarneau col punteggio di 6-4 5-7 6-4 e se la vedrà contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.56 ATP), vittorioso per 6-4 6-4 contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.28 del ranking). Sonego, invece, a segno contro il cinese Bu per 6-1 6-4, dovrà fronteggiare il difficile ostacolo del russo Andrey Rublev (testa di serie n.6), che ha prevalso senza problemi contro il francese Hugo Gaston (n.126 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3.

Per Gigante l’avventura è finita al cospetto dell’altro canadese Gabriel Diallo (n.36 del mondo) sullo score di 6-3 7-6 (5). Ci sarà, quindi, un bell’incrocio nel terzo turno contro il n.2 del seeding, Taylor Fritz, che non ha avuto problemi nell’imporsi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.89 del ranking) col punteggio di 7-5 7-6 (1).

Pronostici rispettati in merito ai tennisti più accreditati, citando Ben Shelton e Alex de Minaur. Lo statunitense (n.7 del ranking) non ha avuto particolari difficoltà nel prevalere contro il francese Adrian Mannarino (n.94 del mondo) per 6-2 6-3. Dominio del mancino americano e prossima sfida contro il connazionale Brandon Nakashima. Sarà un bel banco di prova per Ben, al cospetto del solido n.25 del seeding.

C’è stata l’affermazione, come detto, di de Minaur (n.8 del mondo) contro l’argentino Francisco Comesana (n.71 ATP) col punteggio di 6-4 6-2. Un match ben gestito dall’aussie, atteso alla sfida contro il connazionale Chris O’Connell, vittorioso contro uno Stefanos Tsitsipas sempre più in crisi (6-4 4-6 6-2).

Più impegnativa del previsto la partita per Frances Tiafoe (n.7 del seeding), opposto al giapponese Yosuke Watanuki (n.158 del ranking). Lo statunitense l’ha spuntata 1-6 7-5 7-6 (5) e se la vedrà al terzo turno contro l’australiano Aleksandar Vukic. Altri accoppiamenti piuttosto interessanti saranno i seguenti: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie n.20) contro il ceco Jakub Mensik (n.12 del seeding); il francese Arthur Fils (n.15 del seeding) contro il ceco Jiri Lehecka (testa di serie n.19).