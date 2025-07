Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari 19 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto al Fana Stadion di Bergen per la terza giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025. Quest’oggi sono previsti ben 16 eventi con in palio le medaglie e l’Italia ha a disposizione diverse carte di spessore per provare a ottenere il primo podio (dopo sette piazzamenti tra il quinto e l’ottavo posto) della rassegna continentale dedicata alla categoria Promesse.

Ambizioni importanti in chiave azzurra soprattutto per Alexandrina Mihai e Giulia Gabriele nei 10.000 metri di marcia, Simone Bertelli nella finale di salto con l’asta, Ngalula Gloria Kabangu nell’ultimo atto degli 800, Vittorio Ghedina in finale nei 400 ostacoli ed i duecentisti Filippo Cappelletti, Damiano Dentato ed Eduardo Longobardi che dovranno prima passare dalle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del day-3 degli Europei U23 di atletica. Tutte le competizioni saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre le gare pomeridiane verranno trasmesse anche in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U23 ATLETICA OGGI

Sabato 19 luglio

9.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

9.50 Getto del peso (maschile), qualificazioni

10.05 Eptathlon, 100 ostacoli

10.40 200 metri (maschile), semifinali

11.00 200 metri (femminile), semifinali

11.20 Eptathlon, salto in alto

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.35 10.000 metri di marcia (femminile)

11.50 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.50 3000 siepi (maschile), batterie

13.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni

17.05 Tiro del giavellotto (maschile), finale

17.10 Salto in alto (femminile), finale

17.15 400 ostacoli (maschile), finale

17.25 Eptathlon, getto del peso

17.30 400 ostacoli (femminile), finale

17.45 1500 metri (maschile), finale

18.00 400 metri (femminile), finale

18.10 Salto con l’asta (maschile), finale

18.15 400 metri (maschile), finale

18.30 5000 metri (maschile), finale

18.55 Tiro del giavellotto (femminile), finale

19.20 3000 siepi (femminile), finale

19.40 800 metri (femminile), finale

19.50 Getto del peso (maschile), finale

19.55 Eptathlon, 200 metri

20.40 200 metri (maschile), finale

21.00 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U23 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 17.00 alle 20.50.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport, dalle 17.00 in poi.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U23 ATLETICA

Lancio del martello (maschile): Filippo Iacocca.

200 metri (maschile): Filippo Cappelletti, Damiano Dentato, Eduardo Longobardi.

Salto in lungo (femminile): Giulia Riccardi.

10.000 metri di marcia (femminile): Sofia Fiorini, Giulia Gabriele, Alexandrina Mihai.

Lancio del disco (femminile): Benedetta Benedetti, Sofia Coppari.

3000 siepi (maschile): Francesco Mazza, Ayoub Taissir.

Salto triplo (maschile): Federico Bruno, Alex Fabbri, Federico Morseletto.

Tiro del giavellotto (maschile): Lucio Visca.

Salto in alto (femminile): Federica Stella, Aurora Vicini.

400 ostacoli (maschile): Vittorio Ghedina.

1500 metri (maschile): Alessandro Pasquinucci, Simone Valduga.

Salto con l’asta (maschile): Simone Bertelli.

5000 metri (maschile): Konjoneh Maggi.

800 metri (femminile): Ngalula Gloria Kabangu.