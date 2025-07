Atletica, Marta Zenoni sfonda il muro dei due minuti! Bel progresso sugli 800, Falocchi si rialza

Marta Zenoni ha offerto una prova di grande efficienza sugli 800 metri, vincendo la gara andata in scena nell’ambito del Meeting di Watford (Gran Bretagna). L’azzurra è scesa sotto il muro dei due minuti per la prima volta in carriera, imponendosi con il tempo di 1:59.79. La bergamasca ha tolto un paio di secondi al proprio personale (2:01.80 siglato un mesetto fa a Twickenham), ed è diventata la sesta italiana di sempre sul doppio giro di pista.

La 26enne si sta rendendo protagonista di un’ottima annata, come testimonia la costante progressione sui 1500 metri all’aperto, dove è stata capace di timbrare un buon 4:01.52 in occasione del Golden Gala a Roma (quinta italiana all-time sulla distanza). Da non dimenticare il record italiano in sala sui 1500 timbrato a metà gennaio (4:03.59 in Lussemburgo, migliorando Gabriella Dorio dopo 43 anni).

Marta Zenoni ha battuto una specialista come la britannica Isabelle Boffey, seconda in 2:00.05. Nella serata odierna vanno registrati anche un paio di discreti risultati al Meeting della Leonessa in quel di Brescia: 2.23 di Christian Falocchi nel salto in alto (tre errori a 2.26, dopo essere stato fermo per due anni a causa di un infortunio) e 23.26 di personale per Anna Polinari sui 200 metri alle spalle di Gloria Hooper (23.20, 0,4 m/s di vento contrario).