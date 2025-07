Aryna Sabalenka ruggisce con la potenza di un leone? La curiosa statistica dei decibel

Aryna Sabalenka è la numero uno del tennis femminile a livello mondiale, come dimostra la sua leadership incontrastata nel ranking WTA (virtualmente almeno 4000 punti di vantaggio sulla seconda) ed un ruolino di marcia davvero notevole negli Slam andati in scena dal 2023 in poi. La bielorussa, già due volte vincitrice degli Australian Open ed una volta agli US Open, mette nel mirino adesso il suo primo titolo a Wimbledon.

Sabalenka è l’unica delle prime 6 teste di serie ancora in gioco ai Championships e va considerata la favorita principale del torneo, nonostante le due sconfitte consecutive rimediate in finale quest’anno tra Melbourne e Parigi nei Major. La 27enne nativa di Minsk ha raggiunto gli ottavi di finale, battendo ieri sera al terzo turno la beniamina locale Emma Raducanu per 7-6 6-4.

Proprio nel corso della partita disputata in chiusura di programma sul Centre Court più famoso e importante al mondo, il torneo ha reso noto un dato molto particolare relativo al grunting della numero uno al mondo. Le urla di Sabalenka (da sempre tra le più rumorose del circuito) avrebbero toccato infatti 113 decibel sotto il tetto del campo Centrale di Wimbledon.

Per dare dei metri di paragone, il clacson di un’automobile si aggira intorno ai 110 decibel mentre il ruggito di un leone si attesta sui 114 decibel, appena uno in più rispetto alla tennista bielorussa mentre sprigiona tutta la sua potenza al servizio o nei colpi da fondo campo.