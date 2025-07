Andy Diaz torna in gara a Montecarlo: cast stellare in Diamond League con Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo

Saranno tre gli azzurri impegnati domani, venerdì 11 luglio, nel Meeting Herculis allo stadio Louis II del Principato di Monaco in occasione della decima tappa stagionale della Diamond League 2025. Archiviata la parentesi oltreoceano di Eugene, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica torna dunque in Europa per il rush finale della regular season in vista delle Finali di Zurigo (27-28 agosto).

Grande attesa sul fronte italiano per il ritorno in gara di Andy Diaz, che aveva dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti di Diamond League e soprattutto agli Europei a squadre di Madrid per una sindrome retto-adduttoria dopo il 17.04 di Rovereto nella prima uscita dell’anno all’aperto. Il leader delle liste mondiali stagionali di salto triplo (grazie al 17.80 indoor di Nanchino) si mette alla prova dunque sulla pedana monegasca per valutare il suo stato di forma a confronto con altri big della specialità.

Il campione iridato al coperto e bronzo olimpico in carica troverà infatti a Montecarlo tra gli altri il campione del mondo 2023 Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), il giamaicano Jordan Scott, il francese Thomas Gogois ed il tedesco Max Hess. Italia che verrà rappresentata nel prestigioso meeting del Principato anche dalle ostacoliste Giada Carmassi e Ayomide Folorunso, primatiste nazionali rispettivamente sui 100hs e sui 400hs.

Nelle altre gare vedremo in azione alcune stelle globali come il fuoriclasse statunitense Noah Lyles ed il campione olimpico Letsile Tebogo sui 200 (nella prova riservata agli U23 ci sarà anche il baby fenomeno australiano Gout Gout), lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, il keniano Emmanuel Wanyonyi negli 800 e la regina dello sprint Julien Alfred (Saint Lucia).