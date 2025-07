Alcaraz-Fritz oggi, Wimbledon 2025: orario prima semifinale, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, giornata di semifinali a Wimbledon per il singolare maschile. Dopo che ieri i verdetti sono arrivati in ambito femminile, con la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek in finale, oggi accadrà lo stesso per gli uomini. Ad aprire le danze sul Centre Court sarà la sfida tra Carlos Alcaraz (campione in carica) e Taylor Fritz a partire dalle 14.30 italiane.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Alcaraz, desideroso di dar seguito alla serie vincente di match nel massimo circuito internazionale e sull’erba dell’All England Club. Un percorso in cui il rendimento dell’iberico è andato in crescendo, dopo un inizio difficile contro Fabio Fognini, ricordando l’affermazione di Carlitos in cinque set.

Inoltre, l’asso di Murcia ha sempre sconfitto il suo avversario odierno nei precedenti scontri diretti e senza mai concedergli possibilità reali di imporsi. Il californiano, da questo punto di vista, è chiamato alla partita della vita, dovendo avere un rendimento al servizio pazzesco, per provare a disinnescare il gioco creativo di Alcaraz.

La partita tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, valida per le semifinali di Wimbledon 2025, andrà in scena quest’oggi sul campo del Centre Court e sarà la prima in programma a partire dalle 14.30 italiane. La copertura televisiva del match sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

ALCARAZ-FRITZ SEMIFINALE WIMBLEDON 2025

Venerdì 11 luglio (orari italiani)

CENTRE COURT – Inizio 14.30

1. Prima semifinale

Taylor Fritz (USA) [5] v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

2. Seconda semifinale

Jannik Sinner (ITA) [1] v Novak Djokovic (SRB) [6]

PROGRAMMA ALCARAZ-FRITZ SEMIFINALE WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport