A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Germania 2025

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio. La gara della classe regina sarà preceduta dalle analoghe competizioni di Moto3 (tarda mattinata) e della Moto2 (a ridosso del pranzo). Nessuna sovrapposizione con l’evento clou della giornata a tutto tondo, ovverosia la Finale di Wimbledon!

Il Sachsenring è storicamente un feudo di Marc Marquez, che vi ha vinto ben 8 volte. D’altronde il trentaduenne iberico è uno dei pochi piloti ad apprezzare una pista compatta, caratterizzata da un’infinita piega sulla sinistra. Nonostante la natura tortuosa del tracciato, qui non mancano i passaggi spettacolari con la possibilità di stravolgere il risultato anche all’ultima curva!

Va rimarcato come sia nel 2023 che nel 2024, Ducati abbia monopolizzato le prime 5 posizioni! Non si tratta di una dinamica banale, soprattutto se riferita a quanto accadde due anni orsono. Quella ‘scala reale’ – calata con Martin, Bagnaia, Zarco, Bezzecchi e Marini – fu la prima della storia per l’azienda di Borgo Panigale, che successivamente ha saputo firmarne molte altre. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che seguire il GP di Germania in TV!

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 13 luglio

Ore 11:00 Moto3, Gara al Sachsenring (GER) – Diretta in chiaro.

Ore 12:15 Moto2, Gara al Sachsenring (GER) – Diretta in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara al Sachsenring (GER) – Diretta in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP GERMANIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – L’appuntamento del Sachsenring è il quarto dei sei per i quali, nel 2025, il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente e in diretta le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Non vi sarà modo di seguire il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare tedesche. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento teutonico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Germania, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 13 luglio

Ore 09:40 MotoGP , Warm Up al Sachsenring (GER) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 11:00 Moto3, Gara al Sachsenring (GER) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 12:15 Moto2, Gara al Sachsenring (GER) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 14:00 MotoGP, Gara al Sachsenring (GER) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)