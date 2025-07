A che ora la finale di Simone Cerasuolo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto: n. di corsia, avversari, programma, tv

Domani, mercoledì 30 luglio, a Singapore tornerà in acqua, nell’ambito dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, l’azzurro Simone Cerasuolo, il quale sarà il protagonista di una delle cinque finali di giornata del nuoto in corsia, quella dei 50 metri rana maschili.

La finale si disputerà alle ore 14.03 italiane, con l’azzurro che si troverà in corsia 5 in virtù del secondo crono assoluto fatto segnare in semifinale: nel penultimo atto il miglior tempo è stato quello del cinese Qin Haiyang, primo in 26″52, mentre Cerasuolo ha completato le proprie fatiche in 26″64.

La finale dei 50 metri rana maschili dei Mondiali 2025 di nuoto, in programma a Singapore, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Mercoledì 30 luglio

14.03 Nuoto, Mondiali: finale 50 metri rana maschili (con Simone Cerasuolo) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

CORSIE FINALE 50 RANA

1 PRIGODA Kirill NAB 29 DEC 1995 26.92

2 SMITH Chris RSA 3 FEB 2006 26.77

3 KOZHAKIN Ivan NAB 23 SEP 1997 26.66

4 QIN Haiyang CHN 17 MAY 1999 26.52

5 CERASUOLO Simone ITA 22 JUN 2003 26.64

6 de GROOT Koen NED 17 FEB 2004 26.71

7 IMOUDU Melvin GER 27 JAN 1999 26.77

8 MLADENOVIC Luka AUT 27 MAY 2004 26.93

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.