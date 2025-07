A che ora Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Il tennista romano si è reso protagonista di due brillanti colpacci contro il ceco Jakub Mensik (numero 15 del tabellone) e il croato Marin Cilic, ora vuole continuare a sognare in grande sull’erba londinese, ma servirà una magia totale nel terzo Slam della stagione: battere l’ex numero 1 del mondo, che sembra essere in ottima forma ed è reduce dall’intenso confronto con l’australiano Alex de Minaur.

Il numero 24 del ranking ATP (ma già certo di entrare in top-20 a partire da lunedì) è ormai entrato in una nuova dimensione e ha tutto il potenziale per poter contrastare il 24 volte Campione Slam. L’appuntamento è per mercoledì 9 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale: il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la russa Mirra Andreeva e la svizzera Belinda Bencic, poi a seguire toccherà al tennista italiano.

Il 23enne se la dovrà vedere contro il 38enne, attuale numero 6 del ranking ATP. L’azzurro è sotto per 0-1 nei precedenti: il balcanico ebbe la meglio per 6-1, 6-2 nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Djokovic, quarto di finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K (canale 213), il canale dettagliato verrà definito in prossimità della partita; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-DJOKOVIC, OTTAVI WIMBLEDON

Mercoledì 9 luglio

Secondo match dalle ore 14.30 Flavio Cobolli vs Novak Djokovic

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centlale, si giocherà Andreeva-Bencic. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito poco prima dell’evento

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.