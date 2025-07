28 ANNI DOPO! L’Italia è in semifinale agli Europei di calcio femminile: la doppietta di Girelli piega la Norvegia!

Non svegliateci. La Nazionale italiana di calcio femminile ha battuto all’ultimo respiro la Norvegia per 2-1 ed ha staccato ufficialmente il pass per le semifinali dei Campionati Europei di calcio femminile a ventotto anni di distanza dall’ultima volta, datata 1997. Un’impresa cercata, voluta a tutti i costi e realizzata grazie ad un gruppo compatto che ha dimostrato di aver compiuto quel passo in avanti richiesto dall’ambiente prima della rassegna continentale.

L’approccio delle azzurre è perfetto già dalle battute iniziali. La prima occasione arriva al settimo giro di orologio grazie a Giugliano, brava a servire Bonansea che viene subito stoppata da Hansen. Caruso però è più lesta nel raccogliere la sfera, supera lo sfondamento senza però trovare il guizzo vincente per insaccare in rete. 120 secondi dopo, con un altro break su una palla recuperata sulla trequarti, Di Guglielmo lavora benissimo sbagliando però l’appoggio su una Cantore poco utilizzata. Esattamente il contrario di Bonansea, propositiva ed attivissima sul versante sinistro.

Al 21’ le azzurre si rendono di nuovo pericolose giocando di squadra e facendo perno su un passaggio al bacio di Caruso per Severini, la quale però impatta con il portiere avversario. Ma al netto della foga agonistica, a mancare spesso è la lucidità sotto porta, caratteristica questa condivisa con la formazione nordica, team che preferisce affidarsi alle sue pedine migliori come ad esempio Gaupset che, al 45’, va vicinissima ad un goal clamoroso dopo aver saltato Bonansea ed aver intravisto Giuliani fuori dai pali.

La ripresa ricomincia con la Norvegia che cerca di tenere il comando delle operazioni con un buon palleggio e qualche zingarata offensiva. L’equilibrio tuttavia viene finalmente spezzato al 49‘, momento in cui la sfera dopo un brivido su ripiegamento difensivo finisce tra i piedi di Cantore, la quale scatta sulla destra sfoderando un tiro cross di rasoiata che incontra la punta di scarpa della sempre presente Girelli, come sempre perfetta nel mandare il pallone al di là della linea portando in vantaggio l’Italia.

Le nostre ragazze insistono e tre minuti dopo firmano anche il raddoppio con Cantore, rete subito però annullata a causa di una posizione di fuorigioco di Caruso. Ma nel nostro momento migliore, le avversarie colpiscono procurandosi un calcio di rigore al 57′ scaturito da Linari, colpevole nel trattenere irregolarmente Hegerberg (per lei sarà giallo). La tensione sale. E la numero 14 la sente, tanto da aprire troppo il piattone una volta arrivata al dischetto, spedendo la palla ben al di là della porta.

Il pericolo sembrava scampato, invece le norvegesi in qualche modo ripristinano gli equilibri approfittando di una bruttissima indecisione di Laura Giuliani che tentenna in uscita e subisce il colpo a botta sicura ancora di Hegerberg. Le azzurre, purtroppo, insaccano il colpo, perdendo il pallino del gioco e non riuscendo più a costruire azioni concrete.

Al 77′ Andrea Soncin corre ai ripari e mischia le carte, facendo subentrare Michela Cambiaghi al posto di Bonansea e Giada Greggi al posto di Severini. Mossa da scacchi per il mister che, così facendo, sposta Cantore a sinistra. Le due squadre dunque si riequilibrano, probabilmente anche perché spaventate dallo spettro dei tempi supplementari sempre più vicini.

Uno squillo arriva comunque all’83’ con un corner in cui, seguendo uno schema, Giugliano passa in interno verso Cantore, posizionata lontana dalla porta con un tiro al volo di prima intenzione che non trova lo specchio. Tre minuti dopo sarà invece Engen ad impensierire la nostra porta, facendo partire un destro a giro che sfiora il palo.

L’impasse poteva essere superato solo da un tocco da fuori classe. Anzi, da un doppio colpo da fuori classe. Detto, fatto. Esattamente ad un minuto dal termine del tempo regolamentare Cantore trova il corridoio sulla sinistra e lascia partire un cioccolatino per l’incornata di una davvero immensa Cristiana Girelli. L’Italia torna di nuovo avanti, amministrando poi benissimo il vantaggio anche nei minuti conclusivi fino a scoppiare di gioia al triplice fischio.

Le azzurre adesso potranno rilassarsi e godersi lo spettacolo. La semifinale si svolgerà martedì 22 luglio contro una tra Inghilterra e Svezia, il cui match è previsto domani, giovedì 17 luglio.