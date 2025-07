Pallanuoto femminile, la finale dei mondiali sarà Grecia-Ungheria

Le semifinali dei campionati mondiali femminili di Singapore 2025 capovolgono i pronostici della vigilia e promuovono alla sfida per il titolo iridato la Grecia e l’Ungheria. Le elleniche crescono con il trascorrere dei minuti e piegano il sette allenato da Krikorian. Nell’altra sfida l’Ungheria travolge la Spagna e torna in finale mondiale dopo quella persa a Doha contro le americane.

Nella prima semifinale la Grecia s’impone 14-10 sugli Stati Uniti uscendo, con autorevolezza, alla distanza. Le elleniche trovano così continuità dopo il successo nella Final Eight di World Cup e sembrano aver svoltato. La formazione allenata da Pavlidis opera il break decisivo nel quarto parziale quando passa dal 10-9 al 13-9 con la beduina di Xenaki e la doppietta di Vasiliki Plevritou, passivo che le avversarie non riescono più a recuperare.

Nella seconda semifinale arriva un verdetto inatteso, soprattutto nelle proporzioni. Una straripante Ungheria travolge infatti con un roboante15-9 la Spagna. Destano scalpore le proporzioni del punteggio finale, è doveroso però precisare che le magiare meritano il risultato ottenuto con una prestazione maiuscola nella quale partono forte e stroncano con impressionante puntualità le velleità delle rivali.

Il sette in calottina bianca difende forte, può contare sull’ottima prova dell’estremo difensore Boglarka Neszmely, autrice di una prova maiuscola, ed in attacco mette a nudo tutte le pecche di una rivale che sembra la copia sbiadita della formazione che ad Agosto 2024 aveva letteralmente dominato la scena a Parigi. Impressionante il dato della superiorità numerica registrato dalle magiare che

Nelle semifinali di consolazione l’Australia riscatta, almeno in parte, la beffarda sconfitta incassata nel finale del quarto con la Grecia superando il Giappone 21-17. Nella finale per la quinta posizione le giocatrici oceaniche affronteranno l’Olanda. Le giocatrici neerlandesi piegano 16-13 un Setterosa generoso che non riesce però a completare la sua rimonta.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO 2025

Lunedì 21 luglio

Finale 11° posto

(39) Francia-Gran Bretagna 9-14 (1-2, 3-4, 2-4, 3-4)

Finale 9° posto

(40) Cina-Nuova Zelanda 10-6 (4-2, 2-1, 0-1, 4-2)

Semifinali 5° posto

(41) Australia-Giappone 21-17 (7-6, 6-4, 2-3, 6-4)

(42) Italia-Olanda 13-16 (2-6, 4-2, 3-5, 4-3)

Semifinali

(43) Grecia-Stati Uniti 14-10 (2-2, 4-3, 3-3, 5-2)

(44) 15:35 Ungheria- Spagna 15-9(6-2, 5-2, 3-2,1-3)