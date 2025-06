WTA Berlino 2025, approdano in semifinale Sabalenka, Vondrousova, Wang e Samsonova

Il torneo di Berlino, WTA 500 su erba, torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale. Nella semifinale della parte alta del tabellone Aryna Sabalenka, prima favorita del seeding, sfiderà la ceca Marketa Vondrousova. Nella parte bassa si fronteggeranno invece la russa Liudmila Samsonova e la cinese Xinyu Wang.

Continua a stupire Marketa Vondrousova. Nel primo incontro di giornata la giocatrice ceca liquida 6-4 6-1, in un’ora e quindici minuti, la tunisina Ons Jabeur, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini. La numero 164 WTA orienta l’andamento del parziale inaugurale grazie al break ottenuto, alla terza opportunità, nel gioco di apertura. Vondrousova non sfrutta le palle break nel terzo e nel settimo per poi chiudere i conti, alla prima opportunità, per il 6-4 del primo set. La seconda frazione di gioco si trasforma in un autentico monologo della ceca che strappa tre volte il servizio alla rivale e chiude i conti per il 6-1 che certifica il suo ingresso in semifinale.

Dura poco più di 20 minuti il secondo quarto di finale. La cinese Xinyu Wang, autrice negli ottavi dell’eliminazione dell’americana Coco Gauff, domina il primo set infliggendo un perentorio 6-1 a Paula Badosa. All’inizio del secondo set la spagnola, in non perfette condizioni fisiche, preferisce alzare bandiera bianca e ritirarsi.

La numero uno del mondo deve vincere un’autentica battaglia per entrare tra le prime quattro del torneo. Aryna Sabalenka, prima favorita del seeding, doma 7-6(6) 3-6 7-6(6), in due ore e quarantacinque minuti, la kazaka Elena Rybakina. La giocatrice bielorussa deve dare fondo a tutte le proprie risorse per evitare l’eliminazione e annullare nel tie-break decisivo quattro match point per poi chiudere i conti alla prima opportunità. Nell’ultimo incontro di giornata la russa Liudmila Samsonova travolge con un perentorio 6-1 6-1, in quarantotto minuti, l’americana Amanda Anisimova.