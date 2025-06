Wimbledon, siparietto tra Alcaraz e Sabalenka. La bielorussa: “Sai come si fa a perdere?”

Carlos Alcaraz ha iniziato quest’oggi la sua preparazione a Wimbledon. Lo spagnolo, campione in carica, va in cerca di altri numeri da record, in una parte di stagione in cui sembra davvero imbattibile. L’iberico (n.2 del tabellone) ha conquistato sull’erba del Queen’s il suo quinto titolo stagionale, il terzo consecutivo se si considerano Roma, Roland Garros e appunto l’evento sui prati britannici.

Col vento in poppa, Carlitos è intenzionato a conquistare per la terza volta in fila il titolo nei Championships, portando a sei i suoi Slam in carriera, il tutto a soli 22 anni. Un feeling speciale con questa superficie, rappresentato dal rapporto vittorie/sconfitte in carriera, pari a 29/3. Davvero, un dato spaventoso.

VIDEO ALLENAMENTO CARLOS ALCARAZ WIMBLEDON

E così, anche sulla base di questi risultati, c’è stato anche motivo per cui scherzare e prendersi in giro all’All England Club. Grandi risate ci sono state tra lo spagnolo e Aryna Sabalenka (n.1 del mondo), quando la bielorussa, notato l’arrivo di Carlos, gli ha chiesto: “Ma tu sai come si fa a perdere?“, in riferimento ai riscontri straordinari menzionati.