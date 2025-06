Wimbledon 2025, le favorite: quanta incertezza dietro Sabalenka e Rybakina!

Quali favorite per Wimbledon 2025? I dubbi imperversano, i tornei di avvicinamento poco aiutano a capire, le cose sono davvero complicate: i Championships, in breve, hanno mille prospettive. Ne esploriamo in breve alcune.

La prima e inevitabile è Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo può ben dire di entrare da favorita nel tempio del tennis. Il tutto anche se, paradossalmente, finora le sono mancati proprio i due Slam in un 2025 che la vede quasi senza rivali a livello di leadership globale. C’è un prima e un dopo per lei: il prima racconta di un ruolino di marcia poco incisivo fino al 2019, il dopo di due semifinali nel 2021 e 2023. Il fatto che l’anno scorso, causa spalla destra, abbia dovuto saltare il torneo fa sì che il suo status di numero 1 sarà comunque inevitabilmente più solido una volta usciti dall’erba.

Poi abbiamo Elena Rybakina, che sull’erba nessuna vuole trovare dalla propria parte. Dal 2021 la kazaka nativa di Mosca ha messo insieme ottavi, vittoria, quarti e semifinale. Con Sabalenka ha dato vita a una battaglia totale sull’erba di Berlino, vinta dalla bielorussa, ma è chiaro ed evidente che mai come in questo caso per le due vale la speranza di trovarsi da parti opposte del tabellone.

Quest’avvicinamento d’erba è stato però molto strano. Capita così che dietro loro due ci sia un panorama più variegato che mai. E non sembra essere quello dei soliti nomi (Pegula, Gauff per dirne due). Certo, c’è Jasmine Paolini in ottimo stato a Bad Homburg (tutta da vedere la sfida di domani con Iga Swiatek, per tante ragioni), c’è Mirra Andreeva che vuole finalmente imporsi sui grandi palcoscenici e c’è pure Qinwen Zheng da tenere pienamente d’occhio.

Il fatto è che per questo Slam di nomi fuori dai “circuiti” big se ne potrebbero fare tantissimi. Uno su tutti, per quanto visto finora: Marketa Vondrousova. La ceca, che vinse nel 2023, sta davvero mettendo d’accordo tutti circa il proprio grado di pericolosità unito alla forma. Ed esiste anche una domanda da porsi: e se Ons Jabeur fosse pronta per il colpo grosso quando meno se l’aspettano in tanti?