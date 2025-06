Wimbledon 2025: il tabellone femminile e tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

Sorteggiato poco fa il tabellone femminile di Wimbledon 2025. Un sorteggio che ha davvero delle connotazioni diaboliche, a vedere gli accoppiamenti che si sono verificati. Andiamo a vederlo assieme, considerando anche una questione di date.

Già, perché il fatto che la ceca Barbora Krejcikova, campionessa in carica, giochi di martedì per tradizioni di Wimbledon fa sì che nel suo stesso giorno debutti tra le big Coco Gauff e tra le italiane Elisabetta Cocciaretto (sfortunatissima, ha preso Jessica Pegula) e Lucia Bronzetti.

Lunedì, invece, per Jasmine Paolini ed, evidentemente, Aryna Sabalenka, la quale non avrebbe potuto immaginare un inizio più da incubo, con sorteggi quasi tutti tra i peggiori che potesse mai immaginare.

Di fatto, è un po’ come se si potesse riadattare la definizione di “tennis sport del diavolo” come “sorteggio di Wimbledon 2025” nell’accezione appena citata. Non resta, dunque, che scoprire come andrà a finire questa edizione dei Championships.

SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2025

Sabalenka [1]-Branstine (CAN) [Q]

Sun (NZL)-Bouzkova (CZE)

Raducanu (GBR)-Xu (GBR) [WC]

Vondrousova (CZE)-Kessler (USA) [32]

Mertens (BEL) [24]-L. Fruhvirtova (CZE) [Q]

Li (USA)-Golubic (SUI)

Gracheva (FRA)-Sasnovich [Q]

Bondar (HUN)-Svitolina (UKR) [14]

Badosa (ESP) [9]-Boulter (GBR)

Minnen (BEL)-Gadecki (AUS)

Todoni (ROU)-Bucsa (ESP)

Birrell (AUS)-Vekic (CRO) [22]

Fernandez (CAN) [29]-Klugman (GBR) [WC]

Stearns (USA)-Siegemund (GER)

Danilovic (SRB)-Zhang (CHN) [Q]

Ruse (ROU)-Keys (USA) [6]

Paolini (ITA) [4]-Sevastova (LAT) [Q]

Rakhimova-Ito (JPN)

Lys (GER)-Yuan (CHN)

Pera (USA)-Noskova (CZE) [30]

Haddad Maia (BRA) [21]-Sramkova (SVK)

Dart (GBR) [WC]-Galfi (HUN)

Wickmayer (BEL)-Zarazua (MEX)

Putintseva (KAZ)-Anisimova (USA) [13]

Shanider [12]-Uchijima (JPN)

Parry (FRA) [Q]-Martic (CRO) [Q]

Tomova (BUL)-Jabeur (TUN)

Kartal (GBR)-Ostapenko (LAT) [20]

Krueger (USA) [31]-Stojsavljevic (GBR) [WC]

Pavlyuchenkova-Tomljanovic (AUS)

Osaka (JPN)-Gibson (AUS) [Q]

Siniakova (CZE)-Zheng (CHN) [5]

Andreeva [7]-Sherif (EGY)

Teichmann (SUI)-Bronzetti (ITA)

Baptiste (USA)-Cirstea (ROU)

Poltapova-Frech (POL) [25]

Krejcikova (CZE) [17]-Eala (PHI)

Dolehide (USA)-Rus (NED)

V. Kudermetova-Zhu (CHN)

Kvitova (CZE)-Navarro (USA) [10]

Muchosv (CZE) [15]-Xinyu Wang (CHN)

Sonmez (TUR)-Cristian (ROU)

Lamens (NED)-Jovic (USA) [Q]

Hon (AUS) [Q]-Alexandrova [18]

Linette (POL) [27]-Jacquemot (FRA) [Q]

Parks (USA)-Bencic (SUI)

Volynets (USA)-Maria (GER)

Cocciaretto (ITA)-Pegula (USA) [3]

Swiatek (POL) [8]-P. Kudermetova

McNally (USA)-Burrage (GBR) [WC]

Osorio (COL)-Collins (USA)

Erjvec (SLO) [Q]-Kostyuk (UKR) [26]

Tauson (DEN) [23]-Watson (GBR) [WC]

Kalinskaya-Stojanovic (SRB) [Q]

Sakkari (GRE)-Blinkova

Avanesyan (ARM)-Rybakina (KAZ) [11]

Kasatkina (AUS) [16]-Arango (COL)

Begu (ROU)-Juvan (SLO) [Q]

Starodubtseva (UKR)-Jones (GBR) [WC]

Joint (AUS)-Samsonova [19]

Kenin (USA) [28]-Townsend (USA) [Q]

Bouzas Maneiro (ESP)-Seidel (GER) [Q]

Azarenka-Zakharova [Q]

Yastremska (UKR)-Gauff (USA) [2]