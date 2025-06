Volley, Rychlicki: “Bravi a girare la partita, che fatica mettere palla a terra”. Pace: “Che rimonta nel terzo”

Grande soddisfazione in casa Italia per la bella vittoria ottenuta contro l’Argentina in Nations League. Gli azzurri si sono imposti per 3-1 a Quebec City (Canada) e hanno così conquistato il terzo successo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, riscattando la sconfitta rimediata contro la Francia e rilanciandosi in ottica qualificazione alla Final Eight. L’opposto Kamil Rychlicki e il libero Domenico Pace hanno analizzato la partita attraverso i canali federali.

Kamil Rychlicki: “Chiudiamo questo percorso in Canada in modo positivo. Abbiamo ottenuto tre vittorie su quattro partite. I risultati sono chiaramente importanti, ma lo è anche tutto il percorso. Riguardo alla gara di oggi devo dire che siamo stati bravi a girare la partita a nostro favore e non abbiamo mollato. Contava vincere e lo abbiamo fatto. Devo dire che oggi non è stato facile mettere la palla a terra, perché l’Argentina ha dimostrato una qualità incredibile. Per quanto riguarda la mia prestazione, sono felice di aver aiutato la squadra. Alla fine ognuno ha messo del suo per arrivare a una week sicuramente diversa rispetto a quella giocata in Canada. Archiviata questa pool, andremo a Chicago. Lì ci aspettano nuove squadre, nuove partite e sicuramente saranno diverse da queste prime uscite”.

Domenico Pace: “Non è stato facile oggi, perché sappiamo che l’Argentina è una squadra di valore. Siamo partiti bene nel primo set, poi abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo. Nel terzo abbiamo compiuto una grandissima rimonta di squadra e nel quarto l’abbiamo portata a casa. Cerco di dare sempre il mio contributo ogni volta che vengo chiamato in causa: sono chiaramente felice quando gioco bene. Bisogna sottolineare soprattutto che siamo venuti fuori tutti insieme da un terzo set complicato. Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto nelle ultime settimane e di queste quattro partite in Canada, dove abbiamo raccolto tre vittorie, perdendo solo contro la Francia”.