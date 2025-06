Volley, l’Italia liquida la Cina e continua a volare in Nations League: quinta vittoria pesante

L’Italia ha sconfitto la Cina con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) e ha infilato la quinta vittoria nella Nations League di volley maschile. Dopo il successo ottenuto al tie-break contro la Polonia, il compito era decisamente più semplice per i Campioni del Mondo in quel di Chicago (USA), dove hanno regolato la formazione asiatica in poco più di un’ora di gioco: dopo le prime sei partite della fase preliminare, soltanto la Francia è riuscita a prevalere sui nostri portacolori.

La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia e ha saputo regolare gli asiatici, issandosi così al secondo posto provvisorio in classifica generale con cinque affermazioni (13 punti), alle spalle del Brasile (cinque vittorie, 15 punti), che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri (sabato 28 giugno, ore 23.00). La grande classica contro i verdeoro ci dirà di più sullo stato di salute di questo gruppo, che si sta preparando per i Mondiali previsti a settembre nelle Filippine.

L’Italia ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, ruotando un po’ gli uomini a disposizione. Il CT Fefé De Giorgi ha inizialmente schierato Riccardo Sbertoli in cabina di regia (al posto del capitano Simone Giannelli), l’opposto Kamil Rychlicki (preferito a Yuri Romanò dopo il ribaltone firmato contro i Campioni d’Europa), i centrali Gianluca Galassi (confermato) e Giovanni Sanguinetti (preferito a Giovanni Gargiulo), gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia (confermati per mettere minuti nelle gambe), Fabio Balaso il libero.

Michieletto ha chiuso da top scorer (16 punti, 4 ace, 2 muri), in doppia cifra anche Rychlicki (15, 2 ace) e Lavia (12), 6 punti per Galassi e 4 per Sanguinetti. Tra le fila della Cina i migliori sono stati Wen (11) e Wang (10).

LA CRONACA DI ITALIA-CINA

Il primo tempo è lottato fino al 15-15, quando l’Italia riesce a firmare un break con il muro di Sbertoli e un errore di Rao in pipe (17-15). Gli azzurri salgono in cattedra con un primo tempo di Sanguinettai, poi Michieletto ruggisce con un muro e un mani-out (20-16). Gli asiatici sono in bambola, Wen sbaglia e Lavia timbra l’ace del 22-16, i Campioni del Mondo amministrano e Lavia chiude i conti con una grande pipe.

Il secondo parziale si spacca subito in apertura: muro di Galassi e quattro ace consecutivi di Michieletto per il 7-1. L’Italia tiene a distanza gli avversari con un diagonale di Lavia e un muro di Sanguinetti (11-4), poi Michieletto incanta in pipe e Rychlicki spedisce a terra il diagonale del 13-6. Gli azzurri conservano il margine (17-11 con il mani-out di Michieletto), hanno un momento di sbandamento per merito di Wang (18-14), ma poi l’ace di Sanguinetti e l’errore offensivo di Miao rilanciano i nostri portacolori (21-14), bravi poi a chiudere con un muro di Rychlicki.

La Cina ci prova in apertura della terza frazione, ma è un fuoco di paglia perché all’Italia bastano il muro di Galassi, una pipe e una slash di Lavia per trovare il break (9-7) e mettere definitivamente alle corde gli asiatici. Rychlicki detta legge con una parallela e due ace (13-9), poi ci pensa Michieletto con una pipe e un mani-out (15-10). Rychlicki insiste dalla seconda linea, Michieletto brilla con mani-out e diagonale (19-14), poi si amministra e la chiude lo schiacciatore in pipe.