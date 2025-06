Volley, l’Italia batte il Canada in due amichevoli: tornano Michieletto e Lavia, ora la Nations League

L’Italia ha sconfitto il Canada nelle due amichevoli andata in scena a Gatineau, in preparazione alla seconda settimana della Nations League di volley maschile che si disputerà a Chicago (USA) dal 25 al 29 giugno. I Campioni del Mondo affronteranno nell’ordine Polonia, Cina, Brasile e USA: dopo i tre successi ottenuti nella prima settimana di gare, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi andranno a caccia di buoni risultati per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Eight.

Nel primo confronto la nostra Nazionale ha avuto la meglio per 3-1 (21-25; 25-23; 31-29; 25-15), scegliendo il sestetto con Simone Giannelli in palleggio, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia schiacciatori, Gianluca Galassi e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso libero. Nel corso del terzo parziale è subentrato Rychlicki nel ruolo di bomber e poi c’è stato spazio anche per il centrale Giovanni Sanguinetti e il martello Luca Porro, entrambi capace di chiudere con 10 punti a referto, 13 per Michieletto, 9 per Romanò e 8 per Lavia.

Nel secondo atto gli azzurri hanno prevalso per 3-2 (23-25; 25-19; 25-23; 21-25; 15-12), schierando come titolari Giannelli in palleggio, Kamil Rychlicki opposto, Lorenzo Cortesia e Galassi al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori, Balaso nel ruolo di libero. Nel corso del terzo set è stata cambiata la diagonale con gli inserimenti di Sbertoli e Romanò, mentre Bottolo ha preso il posto di Michieletto. In doppia cifra Lavia (14), Rychlicki (11), Michieletto (10) e i subentrati Bottolo (10) e Romanò (12).

Due sfide in cui il Commissario Tecnico ha avuto la possibilità di fare ruotare tutti i suoi uomini, tra cui anche cinque azzurri assenti nelle prime quattro partite (Michieletto, Lavia, Galasi, Balaso e Sbertoli). Si tornerà in campo mercoledì 25 giugno (ore 19.30) per fronteggiare la Polonia in Nations League.

TABELLINI AMICHEVOLI ITALIA-CANADA

PRIMA PARTITA

ITALIA – CANADA 3-1 (21-25, 25-23, 31-29, 25-15)

ITALIA: Michieletto 13, Galassi 5, Romanò 9, Lavia 8, Gargiulo 5, Giannelli 1, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli 2, Rychlicki 9, Bottolo 3, Sanguinetti 10, Porro 10. N.e: Cortesia. All. De Giorgi

CANADA: Herr 1, Young 13, McCarthy 6, Sclater 15, Hofer 6, Schnitzer 7, Currie (L). Gyiman 3, Elser, Howe, Ketrzynski 4, Elgert, Lui, Heslinga 7, Dezutter, Varga. All. Lewis.

Arbitri: Andrew Cameron, Matt Van Raalte

Durata: 22′, 24′, 32′, 20′

Italia: a 5, bs 18, mv 12, et 25

Canada a 5, bs 17, mv 6, et 27

SECONDA PARTITA

ITALIA – CANADA 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 21-25, 15-12)

ITALIA: Giannelli 1, Michieletto 10, Cortesia 8, Rychilicki 11, Lavia 14, Galassi 7, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli, Bottolo 10, Romanò 12, Sanguinetti, Gargiulo 5, Porro 8. All. De Giorgi.

CANADA: Young 5, McCarthy 6, Sclater 9, Hofer 4, Gyiman 9, Herr, Currie (L). Schnitzer 7 ,Elser, Howe 1, Ketrzynski 15, Elgert 1, Lui, Heslinga 12, Dezutter, Varga 6. All. Lewis.

Arbitri: Matt Van Raalte, Nick Fuess

Durata: 25’, 25’, 25’, 24’, 22

Italia: a 6, bs 23 , mv 5, et 29

Canada a 4, bs 16, mv 8, et 25