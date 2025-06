Volley, l’Italia batte il Canada in amichevole: intesa Giannelli-Rychlicki, ora il debutto in Nations League

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-22; 25-22) in un’amichevole disputata presso il PEPS de l’Université Laval di Quebec City, località che ospiterà la prima tappa della Nations League da mercoledì 11 a domenica 15 giugno. Gli azzurri si sono imposti contro i padroni di casa in un test di preparazione in vista dell’esordio nella prestigiosa competizione internazionale, previsto tra un paio di giorni contro la Bulgaria.

Il CT Fefé De Giorgi si è affidato a Simone Giannelli in cabina di regia, Kamil Rychlicki opposto, Mattia Bottolo e Francesco Sani di banda, Simone Anzani e Giovanni Gargiulo al centro, Gabriele Laurenzano il libero. Alcuni big come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso sono rimasti a Cavalese e rientreranno in gruppo prossimamente. Il Canada, invece, è sceso in campo con Herr, Hofer, Sclater, Young, Schnitzer, McCarthy e Currie libero.

Il primo set si è rivelato combattuto fino al 17-17, poi un turno in battuta propiziatorio di Rychlicki ha permesso agli azzurri di trovare il break (21-19) e un successivo ace di Sani ha fatto la differenza. Duello serrato nelle battute iniziali del secondo parziale, poi gli azzurri trovano l’allungo (13-9) e gestiscono agevolmente la situazione. Nel terzo parziale c’è stato il cambio di diagonale con l’inserimento di Mattia Boninfante e Yuri Romanò, poi spazio anche a Luca Porro e Giovanni Sanguinetti.

Debutto in azzurro per il libero Domenico Pace, entra anche il martello Francesco Recine e si arriva sul 14-14. Un doppio ace di Porro ha permesso all’Italia di allungare e di chiudere i conti. Al termine della gara, i due allenatori hanno deciso di disputare un ulteriore set concluso 25-21 in favore dell’Italia. Da annotare i 13 punti di Rychlicki, i 10 di Sani, i 9 di Bottolo, i 6 di Porro. Tra le fila del Canada il migliore è stato McCarthy (9).

ITALIA-CANADA 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

ITALIA: Rychilicki 13, Sani 10, Gargiulo 4, Giannelli 3, Bottolo 9, Anzani 2, Laurenzano (L). Recine 4, Romanò 3, Sanguinetti 2, Boninfante 1, Porro 6 Pace. N.e: Cortesia All. De Giorgi.

CANADA: Schnitzer 4, Herr, Young 7, Mc Carthy 9, Sclater 8, Hofer 6, Currie (L). Gymah 1, Elser 1, Greves, Neaves, Elgert, Varga 2. N.e: Ketrzynski, Lui, Heslinga, Schoenherr. All. Lewis.

Arbitri: 1° Dziewirz, 2° Teriault

Durata: 27’, 29’, 24’

Italia: a 10, bs 17 , mv 5, et 26

Iran: a 2, bs 15, mv 4, et 18