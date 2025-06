Volley, l’Italia apre la Nations League con una vittoria: Bulgaria ko, Bottolo top scorer

L’Italia ha incominciato l’avventura nella Nations League di volley maschile con una bella vittoria a Québec City (Canada), sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 (25-16; 22-25; 25-19; 25-19). I Campioni del Mondo hanno avuto un inciampo nel secondo set, ma poi nei finali del terzo e del quarto parziale hanno saputo cambiare marcia e lasciare sul posto gli avversari.

Il CT Fefé De Giorgi ha puntato dall’inizio sull’opposto Kamil Rychlicki (10 punti), sugli schiacciatori Mattia Bottolo (13) e Francesco Sani (9), sui centrali Giovanni Gargiulo (13, 4 muri) e Simone Anzani (10 punti con 2 muri e 2 ace per il capitano), il palleggiatore Simone Giannelli (8 punti, 3 muri, 2 ace) e il libero Gabriele Laurenzano. Nel corso dell’incontro c’è stato spazio per l’altro bomber Yuri Romanò (4 punti) e per il martello Luca Porro (4).

Alla Bulgaria, allenata da Chicco Blengini (ex CT degli azzurri), non sono bastati gli attaccanti Aleksandar Nikolov (17) e Asparuh Asparuhov (9) e il centrale Iliya Petkov (10). L’Italia tornerà in campo domani (giovedì 12 giugno, ore 22.30) per affrontare la Germania nella seconda delle quattro partite in nordamericana, sarà un altro bivio importante nel cammino di qualificazione verso la Final Eight.

LA CRONACA DI ITALIA-BULGARIA

Il primo set ha avuto una svolta sul 12-11: la Bulgaria ha sbagliato un servizio, Gargiulo ha firmato un ace, mani-out di Bottolo per il 15-11. I muri di Giannelli e Bottolo sono valsi il 18-12 e un diagonale di Sani ha chiuso i conti. Il secondo parziale è stato lottato punto a punto fino al 20-20, poi un mani-out e una parallela di Asparuhov hanno generato il break, il muro di Petkov è valso l’allungo (23-20) e la Bulgaria ha pareggiato i conti sull’errore al servizio di Boninfante.

L’Italia si è trovata costretta a rincorrere sul 14-17 nel terzo set, ma è rientrata con una seconda di Giannelli e un muro di Bottolo, poi l’errore di Karyagin e la stampatona di Anzani sono valsi il 19-17 prima della slash e dei due ace di Giannelli (24-18), chiusura con la pipe di Porro. Quarto set punto a punto fino al 19-18, poi la Bulgaria ha sbagliato un servizio e Romanò ha cambiato con un ace. Errore offensivo di Asparuhov, mani-out di Porro e Romanò per il 24-18 e poi invenzione finale di Giannelli di seconda.