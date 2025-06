Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League: Giannelli guida gli azzurri in Canada, assenti alcuni big

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che andrà in scena a Québec City (Canada) da mercoledì a domenica 15 giugno. Gli azzurri incominceranno ufficialmente la stagione dopo aver disputato tre amichevoli, affrontando nell’ordine la Bulgaria (11 giugno), la Germania (12 giugno), la Francia (14 giugno) e l’Argentina (15 giugno).

Il Commissario Tecnico avrà a disposizione alcuni titolari di riferimento come il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, il centrale Simone Anzani (capitano). Altri big si stanno allenando a Cavalese e torneranno a disposizione prossimamente: su tutti gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Si potrà scegliere tra i martelli Mattia Bottolo, Francesco Recine, Francesco Sani e Luca Porro per le partite in terra nordamericana.

Il secondo di Giannelli sarà Mattia Boninfante, al centro si potrà fare affidamento anche su Giovanni Gargiulo, Lorenzo Cortesia e Giovanni Sanguinetti, mentre il libero di punta sarà Gabriele Laurenzano supportato da Domenico Pace. Di seguito il quadro dettagliato degli italiani convocati per la prima tappa della Nations League 2025 di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA PRIMA TAPPA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Palleggiatori: Simone Giannelli, Mattia Boninfante

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Recine, Francesco Sani, Luca Porro

Centrali: Giovanni Gargiulo, Lorenzo Cortesia, Simone Anzani, Giovanni Sanguinetti

Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace