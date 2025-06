Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League a Chicago: tornano Michieletto e Lavia, Giannelli capitano

L’Italia ha concluso la prima settimana della Nations League di volley maschile con tre vittorie all’attivo: 3-1 contro la Bulgaria, 3-2 in rimonta contro la Germania e 3-1 contro l’Argentina recuperando da 18-23 nel terzo parziale. Gli azzurri hanno ceduto soltanto al cospetto della Francia e occupano il quarto posto in classifica, risultando pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante.

I Campioni del Mondo hanno lasciato Québec City (Canada) e pensano già alla seconda tappa della Nations League, che andrà in scena a Chicago (USA) dal 25 al 30 giugno. La nostra Nazionale sarà chiamata ad affrontare Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti: si preannunciano quattro partite davvero palpitanti contro avversari di rango in un turno di cruciale importante per l’ammissione agli atti conclusivi della manifestazione.

Il CT Fefé De Giorgi ha inserito cinque nuovi giocatori per questa trasferta: rientrano in gruppo dei titolari di punta come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso, oltre al palleggiatore Riccardo Sbertoli, che sarà il secondo di Simone Giannelli (il quale assumerà i gradi di capitano). Rientreranno in patria il centrale Simone Anzani (capitano a Quebec City), i martelli Francesco Sani e Francesco Recine, il regista Mattia Boninfante e il libero Domenico Pace.

Confermato il resto della rosa con i centrali Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia; gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò; gli schiacciatori Luca Porro e Mattia Bottolo; il libero Gabriele Laurenzano. La squadra è attesa da un periodo di preparazione a Ottaw (Canada) dal 17 al 22 giugno, che prevede anche un paio di amichevoli contro i padroni di casa a Gatineau (20 e 21 giugno) prima di spostarsi alla volta degli USA.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY A CHICAGO

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro.

Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso.