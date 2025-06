Un nuovo inizio per l’Italia del volley: contro la Bulgaria tra debutti, ritorni e memorie d’argento

Dopo il buon rodaggio offerto dall’amichevole vinta contro il Canada, disputata nella suggestiva cornice del PEPS dell’Université Laval a Québec City, la Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è pronta per tuffarsi nella Volleyball Nations League 2025. Il debutto ufficiale degli azzurri è fissato per mercoledì 11 giugno alle ore 17 italiane, quando al Centre Vidéotron di Québec sfideranno la Bulgaria, formazione allenata da un volto ben conosciuto del volley italiano: Gianlorenzo Blengini, già alla guida della Nazionale azzurra in passato e medaglia d’argento olimpica a Rio 2016.

Sarà solo l’inizio di una settimana particolarmente impegnativa per Giannelli e compagni, che dopo l’esordio contro i bulgari dovranno affrontare Germania, Francia, attuale campione olimpica, e Argentina, per un poker di sfide tutte ad altissimo livello. Questa edizione della VNL porta con sé anche il debutto internazionale ufficiale per cinque nuovi volti del gruppo azzurro. A fare il proprio ingresso in una competizione senior sono Francesco Sani, Giovanni Gargiulo, Kamil Rychlicki, Mattia Boninfante e Domenico Pace, pronti a mettersi in gioco sul palcoscenico più prestigioso della pallavolo mondiale. Un mix tra esperienza e rinnovamento che promette di offrire stimoli importanti in vista del futuro.

Per trovare l’ultimo precedente tra Italia e Bulgaria bisogna tornare al 20 giugno 2024, quando nella Week 3 della scorsa edizione l’Italia si impose per 3-0 a Lubiana, in un match che fu determinante per staccare il pass verso la Final Eight. Un anno dopo le due formazioni si ritrovano al debutto della VNL con un’Italia rinnovata e con tante novità e qualche giovanissimo anche per la formazione di Blengini che ha come obiettivo quello di far crescere la Nazionale bulgara e condurla ad una difficile ma non impossibile qualificazione in vista di Los Angeles 2028. Per fare questo il tecnico piemontese si affida ad un gruppo molto “italiano” con ben sette elementi su 13 che hanno giocato, giocano o giocheranno nel campionato italiano

Il palleggiatore titolare è Stoil Palev, 22 anni, dal 2022 in forza al Levski Sofia, mentre la riserva è uno dei giocatori più interessanti del vivaio bulgaro, Simeon Nikolov, solo 18 anni, lo scorso anno alla Long Beach State University nel campionato di Collage americano e dalla prossima stagione nel Lokomotiv Novosibirsk in Russia. L’opposto titolare dovrebbe essere Denis Karyagin, che in Italia ha giocato, a Monza, nel 2021/22, e arriva dalla stagione in Turchia al Fenerbahce, mentre la riserva è Venislav Antov, fino allo scorso anno al Levski Sofia e dalla prossima stagione in Francia al Tourcoing Lille Métropole.

In banda gioca l’atleta più rappresentativo del volley bulgaro, Alexander Nikolov, cresciuto pallavolisticamente in italia e lanciato proprio da Gianlorenzo Blengini a Civitanova, dove quest’anno ha vinto la Coppa Italia e disputato la finale dei playoff, dopo una prima parte di stagione complicata a causa di un infortunio e un’altra conoscenza del volley italiano, Asparuh Asparuhov, ex Verona e Padova, la scorsa stagione al Kuzbass Kemerovo in Russia e la prossima al MKS Ślepsk Malow Suwałki in Polonia. Pronti a subentrare Georgi Tatarov, uno dei grandi protagonisti della rimonta salvezza di Grottazzolina e nelle Marche anche il prossimo anno, l’esperto 29enne Martin Atanasov, ex Lokomotiv Novosibirsk e dallo scorso anno in Turchia nel Galatasaray e Russi Zhelev, ex Beroe, che dalla prossima stagione sarà lo schiacciatore del Macerata di serie A2.

Al centro Blengini si affida a un altro atleta in arrivo nel campionato italiano, Boris Nachev, 21 anni proveniente dal Cherno More Bask e dalla prossima stagione con la maglia del Padova, a un altro punto fermo della Yuasa Grottazzolina, Iliya Petkov, 29 anni, proveniente dal massimo campionato francese, in particolare dallo Spacer’s Toulouse Volley e ingaggiato quest’anno dai marchigiani. Si giocano il posto anche Krasimir Georgiev, 30 anni, uno dei pochi nazionali a giocare in Bulgaria, nell’Hebar Pazardzhik e Preslav Petkov, dallo scorso anno al VC Pirin Razlog in patria. Il libero è Martin Bozhilov, al terzo anno nel CSKA Sofia.