Ultima sfida in Canada: l’Italia cerca la vittoria contro la pericolosa Argentina

Dici Argentina e pensi subito a Tokyo, il quarto di finale da incubo che ha spento il sogno dell’Italia di Blengini. Di quella squadra non è rimasto granché, giusto il centrale di Perugia Loser e poco altro, ma la formazione di Marcelo Rodolfo Mendez, nuovo allenatore dell’Itas Trentino, ha già fatto vedere nelle prime sfide di questa VNL che il ricambio generazionale è meno indolore di quanto si possa pensare, e le due vittorie contro Francia e Canada lo stanno a dimostrare, anche se ieri è arrivata la sconfitta 3-0 contro la Bulgaria.

Per l’Italia di Fefè De Giorgi, dunque, è in arrivo un altro banco di prova importante, dopo i successi – non senza qualche patema – nelle sfide contro Bulgaria e Germania. L’Italia ha dimostrato qualità tecniche e carattere, due aspetti fondamentali per gettare basi solide in vista dei momenti cruciali della stagione, per i quali arriveranno anche i rinforzi.

La squadra azzurra ha evidenziato qualche limite, spesso faticando a trovare la giusta continuità in ricezione, servizio e attacco nelle prime tre partite ufficiali della stagione, ma alla fine ne è sempre uscita piuttosto bene. Alla partita con i sudamericani, che chiude la prima settimana di gare, Fefè De Giorgi chiede ai suoi di vincere la fatica e provare a offrire la prova migliore delle quattro, proprio come ha fatto la squadra femminile di Velasco contro il Brasile.

L’asse tra Giannelli e i centrali, il muro, il ritorno di Anzani, l’ingresso dirompente di Porro in posto quattro, la cattiveria agonistica di Bottolo, sono tutte le buone notizie che De Giorgi, a prescindere dall’andamento della gara di oggi, porta a casa dalla trasferta canadese. Certo, se dovesse arrivare un altro successo, sarebbe un ulteriore passo avanti nel cammino verso le Finali della Volleyball Nations League 2025.

L’alzatore della formazione sudamericana gioca in Francia nel Montpellier ed è Matias Sanchez, 29 anni. Al suo fianco in regia c’è il prossimo alzatore della Valsa Modena, Matias Giraudo, che in Italia ha già giocato, a Siena, ed arriva a Modena dalla Russia, con la maglia del Fakel Yamal. L’opposto titolare è German Gomez, che arriva dal Ciudsad Voley, in patria, e che nella prossima stagione raggiungerà il Pamesa Teruel Voleibol in patria. La riserva è Pablo Kukartsev, 32 anni, che gioca nel Tourcoing Lille Métropole.

In banda i titolari sono Luciano Palonsky, 26 anni da compiere tra poco, che in Italia è passato nel 2021/22 da Taranto e che arriva dall’esperienza in Giappone e che nella prossima stagione giocherà in Turchia nell’İstanbul Gençlik Spor Kulübü, e Ignacio Luengas, 29 anni, punto di forza del Tourcoing Lille Métropole. Le seconde linee sono il 21enne Lucas Conde, giocatore del Paris Volley, il diciannovenne Fausto Diaz del Ciudad Voley e Lucian Vicentin, 25 anni, lo scorso anno in Polonia con lo JSW Jastrzębski Węgiel e il prossimo anno in Giappone nelle file del Tokyo Great Bears.

I centrali sono Augustin Loser (che non è partito titolare nella gara persa dall’Argentina contro la Bulgaria), campione d’Europa con la maglia di Perugia, Joacquin Gallego, 28 anni, al terzo anno con l’MKS Ślepsk Malow Suwałki in Polonia e Nicholas Zerba, fino allo scorso anno con il PSG Stal Nysa e dal prossimo anno in forza all’Arago de Sète in Francia. I liberi sono Jan Martinez Franchi, del Tourcoing Lille Métropole e Tobias Scarpa, lo scorso anno nel Mutual Policial Formosa e dal prossimo in Spagna nel Pamesa Teruel Voleibol.