Trofeo Settecolli 2025: ultima spiaggia e fondamentale banco di prova verso i Mondiali di Singapore

Roma si accende di passione e orgoglio azzurro. Dal 26 al 28 giugno, il Foro Italico torna ad abbracciare il grande nuoto internazionale con il Trofeo Settecolli, una delle competizioni più affascinanti e attese al mondo. Nella cornice senza tempo della vasca olimpica romana, tra pini secolari e marmo storico, si alzerà il sipario su tre giorni che profumano di sogni, sfide e futuro.

Per molti sarà l’ultima occasione per inseguire un pass iridato, per altri un test decisivo in vista del Mondiale di Singapore, ma per tutti sarà soprattutto una celebrazione della grande bellezza del nuoto. L’Italia si presenta con il cuore pieno di speranze e la mente proiettata ai traguardi più ambiziosi, pronta a scrivere nuove pagine di gloria davanti a un pubblico caldo e competente che solo Roma sa offrire. In vasca, tra batterie mattutine e finali serali si alterneranno circa 700 atleti in rappresentanza di oltre 160 club e 32 nazioni, con un parterre tecnico di assoluto rilievo.

L’Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne) e diversi atleti già sicuri della partecipazione iridata. A oggi, sono qualificati individualmente per Singapore: Simona Quadarella (800 sl), Anita Bottazzo, Lisa Angiolini (100 rana), Leonardo Deplano (50 sl), Nicolò Martinenghi (50 e 100 rana), Sara Franceschi, Anita Gastaldi (200 misti), Sara Curtis (50 e 100 sl), Thomas Ceccon (100 dorso), Simone Cerasuolo (50 rana).

A loro si aggiungono le staffette 4×100 sl maschile e femminile (con Ceccon, Frigo, Curtis e Menicucci), nonché le 4×100 miste di entrambi i settori. Il Settecolli servirà a definire i nomi mancanti per completare le composizioni di squadra, oltre che ad ampliare il contingente azzurro in vista dell’evento asiatico e delle Universiadi di Berlino (17-23 luglio). Il programma del meeting, articolato su tre giornate con formula che prevede batterie e finali, ha tutte le distanze olimpiche e i 50 metri non olimpici per dorso, rana e farfalla, in aggiunta alle staffette 4×100 sl e 4×100 miste (non valide per la qualificazione in questa sede).

Le gare maschili vedranno al via quasi tutti i big azzurri, con Thomas Ceccon impegnato nei 100 dorso, dove sfiderà il russo (atleta neutrale) Kliment Kolesnikov, attuale primatista mondiale dei 50 dorso e in altri sprint individuali. Gregorio Paltrinieri sarà protagonista nelle distanze dello stile libero, verosimilmente 800 e 1500, ma non è da escludere la presenza anche sui 400. Alberto Razzetti, già finalista mondiale e olimpico, cercherà indicazioni importanti nei 200 farfalla e 200/400 misti, mentre Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri si contenderanno posizioni di rilievo nella velocità pura. Nei 50 e 100 rana occhi puntati su Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo e Federico Poggio, con la possibile sorpresa di Carlos D’Ambrosio.

Tra le donne, riflettori su Simona Quadarella, protagonista annunciata negli 800 e 1500 sl, e su Benedetta Pilato, che proverà a riprendere confidenza con le sue gare dopo una stagione complicata. In ottica staffette, da monitorare attentamente Sara Curtis, già qualificata nei 50 e 100 sl, che punta a ribadire la leadership nella velocità, insieme a Chiara Tarantino, Sofia Morini ed Emma Menicucci. Attesa anche per le prestazioni di Costanza Cocconcelli e Matilde Biagiotti nei 100 dorso e nelle prove veloci.

Le prove a farfalla vedranno impegnati tra gli altri Michele Busa, Federico Burdisso, Giacomo Carini, Noè Ponti (Svizzera) e Tomoru Honda (Giappone), con gare di alto livello soprattutto nei 200, mentre i 100 e 200 stile libero saranno animati dalle sfide tra Richards, Guy, Dean (GBR) e il quartetto azzurro Deplano-Frigo-Miressi-Zazzeri. Nei 200 e 400 misti, oltre a Franceschi e Gastaldi, da seguire con attenzione anche le prove delle giovani Gastaldi, Menicucci e Angiolini, pronte a contendersi i posti liberi per Singapore.

Anche nel 2025 il Settecolli conferma la sua vocazione globale, accogliendo campioni olimpici, mondiali e continentali. Oltre ai già citati Richards, Kolesnikov, Ponti, Honda e Guy, il meeting vedrà in gara: Florian Wellbrock (GER): campione olimpico e mondiale di fondo e vasca, atteso nei 1500 sl e forse negli 800, Isabel Gose (GER): protagonista delle gare dai 200 ai 1500 sl,

Ben Proud (GBR): tra i favoriti nei 50 stile libero, Freya Anderson, Lucy Hope, Duncan Scott, Jacob Whittle, Eva Okaro, Jacob Mills: la Gran Bretagna schiera una formazione ampia e profonda.

Complessivamente, saranno presenti atleti provenienti da tutti i continenti, rendendo il Settecolli una delle ultime prove tecniche globali prima del Mondiale. I risultati ottenuti a Roma avranno un impatto concreto anche sul ranking World Aquatics, influenzando potenzialmente le assegnazioni delle corsie per Singapore.

Oltre al significato tecnico, il Trofeo Settecolli conserva un fascino ambientale che lo rende unico al mondo. Il Foro Italico – con la sua vasca olimpionica incastonata tra gradinate in marmo, pini mediterranei e il profilo delle colline romane – offre un colpo d’occhio senza eguali. L’atmosfera delle finali serali, accompagnata da pubblico competente e caloroso, crea una combinazione rara di competitività e spettacolo. Nella serata inaugurale del 26 giugno (ore 21:15), è in programma anche un prestigioso test match di pallanuoto maschile tra Italia e Croazia, vice campioni del mondo e olimpici, a completare l’offerta sportiva del primo giorno.