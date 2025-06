Tabellone WTA Berlino 2025: Jasmine Paolini e Sabalenka ancora in rotta di collisione

Ormai pare un destino quasi eterno, quello dei tabelloni in cui si presentano contemporaneamente Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng e Jasmine Paolini. La bielorussa si trova, infatti, molto spesso con la cinese nel quarto di finale e con l’italiana in quello di semifinale, e ciò si verifica anche nello storico WTA 500 di Berlino, nonché tra i più competitivi in assoluto (della top ten manca solo Iga Swiatek, tanto per capirci).

Andiamo però con ordine. E partiamo da Jasmine, che al primo turno usufruisce di un bye. La sua strada potrebbe avere ostacoli di qualunque tipo ai quarti prima di arrivare a Sabalenka: la rivincita della semifinale di Wimbledon 2024 contro la croata Donna Vekic, quella dei quarti di Roma (e di tante sfide in doppio) con la russa Diana Shnaider, quella dell’ottavo di Wimbledon di un anno fa con l’americana Madison Keys oppure un confronto con chi i Championships li ha vinti nel 2023, la ceca Marketa Vondrousova. Tutto questo a patto di superare la qualificata che le toccherà in sorte.

E a proposito di qualificate, suona quasi incredibile come, delle sei (più una lucky loser) possibili, ben quattro siano finite nel primo spot di quarti. Per una coppia la possibile sfida a Sabalenka, per l’altra la chance di un confronto ad altissima quota. Ma non così scontato: il sorteggio, infatti, ha messo di fronte Zheng ed Elena Rybakina, la campionessa di Wimbledon 2022, in un primo turno che trasuda attesa da tutte le parti.

Come trasuda attesa, del resto, anche quel che rimane, cioè una parte bassa di enorme competitività. Quasi non c’è match che non abbia motivi d’interesse, a dimostrazione ulteriore del fatto che questo non lo si dovrebbe davvero chiamare WTA 500, ma WTA 1000 mascherato. Anche perché in un 1000 non si vedono al primo turno scontri stile Kostyuk-Navarro (con l’americana fuori dal seeding); ci sarebbero possibilità, ma remote, di un Osaka-Samsonova. Che, ad ogni modo, resta match di cartello.

TABELLONE WTA 500 BERLINO 2025

Sabalenka [1]-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Rybakina (KAZ)-Zheng (CHN) [5]

Paolini (ITA) [4]-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Shnaider-Vekic (CRO)

Vondrousova (CZE)-Keys (USA) [7]

M. Andreeva [6]-Frech (POL)

Anisimova (USA)-Andreescu (CAN) [WC]

Osaka (JPN) [WC]-Samsonova

Bye-Pegula (USA) [3]

Badosa (ESP) [8]-Lys (GER) [WC]

Kostyuk (UKR)-Navarro (USA)

Qualificata/Lucky Loser-Kasatkina (AUS)

Bye-Gauff (USA) [2]