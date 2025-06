Tabellone ATP Maiorca 2025: Fognini in campo in Spagna prima di Wimbledon

Quinta edizione del torneo ATP di Maiorca, evento nato piuttosto recentemente e con un’erba supervisionata direttamente dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club, all’interno del quale si svolge Wimbledon. Non difenderà il titolo Alejandro Tabilo, dal momento che il cileno è crollato in classifica.

Si presenta al via un unico italiano, Fabio Fognini, che usufruisce di una wild card e se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier. Di oggi è la notizia che il ligure, causa forfait di Fils, giocherà per la quindicesima volta a Wimbledon. Due i precedenti, entrambi sul veloce, tra lui e Altmaier, entrambi vinti ed ambedue sul veloce. Il nativo di Kempen deve ancora sbloccarsi sull’erba dopo aver subito perso da Medvedev a Halle, stesso dicasi per il taggiasco che a Stoccarda ha perso da Moutet e al Challenger di Nottingham dall’inglese Arthur Fery.

Il tabellone è comandato da Ben Shelton: l’americano conta di migliorare la propria forma in vista di Wimbledon: per lui finora quarti a Stoccarda e primo turno al Queen’s, sorpreso da Rinderknech. Dall’altro lato il canadese Felix Auger-Aliassime cerca parimenti buoni segnali, dopo i quarti sempre a Stoccarda e il 2° turno a Halle.

Nessun italiano nelle qualificazioni, dove spicca l’ennesimo tentativo di Bernard Tomic di farsi rivedere. Nella breve storia del torneo mai un azzurro oltre il secondo turno (Travaglia 2021, Darderi e lo stesso Fognini 2024).

TABELLONE ATP 250 MAIORCA 2025

Shelton (USA) [1]-Bye

Tien (USA)-Engel (GER) [WC]

Martinez (ESP)-Moutet (FRA)

Fognini (ITA) [WC]-Altmaier (GER) [8]

Michelsen (USA) [3]-Bye

Bonzi (FRA)-Qualificato

Qualificato-Hijikata (AUS) [WC]

Etcheverry (ARG)-Bautista Agut (ESP) [7]

Diallo (CAN) [6]-Munar (ESP)

Bu (CHN)-Djere (SRB)

Ugo Carabelli (ARG)-Qualificato

Bye-Griekspoor (NED) [4]

Muller (FRA) [5]-Safiullin

Qualificato-Medjedovic (SRB)

Dzumhur (BIH)-Rinderknech (FRA)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [2]