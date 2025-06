Sport in tv oggi (venerdì 6 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle semifinali del singolare maschile del Roland Garros. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner saranno in campo: il carrarino giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre l’altoatesino sfiderà il serbo Novak Djokovic. Due partite molto emozionati e si spera che l’esito sia favorevole ai giocatori azzurri. In primo piano anche la semifinale del doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste.

Allargando il discorso, grande attesa per l’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, attesa dalla difficile trasferta in Norvegia. Da seguire poi le campionesse olimpiche di volley, impegnate nel confronto con la Corea del Sud in Nations League, senza dimenticare gli Europei di ginnastica ritmica e il Golden Gala d’atletica a Roma con tanti campioni azzurri che affronteranno le stelle straniere. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 6 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 6 giugno

08.13 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo ad Antalya: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Rally Sardegna 2025: prima giornata – Diretta streaming su Rally.Tv.

09.00 Ginnastica ritmica, Europei 2025: terza giornata – Diretta streaming su Gym Tv Online.

09.00 Moto3, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Aragon: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell (Spagna): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Planet Canoe.

11.00 Vela, Europei 49er / Nacra17 2025: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube 49er Sailing.

11.12 Ciclismo, Giro di Slovenia 2025: terza tappa – Diretta tv dalle 12.55 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Ciclismo femminile, Tour of Britain Women: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Tennis, Roland Garros 2025: semifinale doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+.

13.15 Golf, Canadian Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

13.15 Moto3, GP Aragon: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Tennis, Roland Garros 2025: semifinali doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

(Errani/Paolini vs Andreeva/Shnaider 3° match dalle 12.00)

14.05 Moto2, GP Aragon: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, Roland Garros: prima semifinale singolare maschile (Musetti vs Alcaraz) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.50 Ciclismo femminile, Volta Ciclista a Catalunya Femenina: prima tappa – Diretta streaming dalle 16.30 su Discovery+.

15.00 MotoGP, GP Aragon: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.15 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Tennis, Roland Garros: seconda semifinale singolare maschile (Sinner vs Djokovic) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.15 Atletica, Golden Gala 2025 – Diretta tv dalle 20.15 alle 21.00 su RaiSport HD e dalle 21.00 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia vs Italia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Macedonia del Nord vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.30 Volley femminile, Nations League 2025: Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-ANDREEVA/SHNAIDER (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DEL GOLDEN GALA DI ATLETICA DALLE 19.15

LA DIRETTA LIVE DI NORVEGIA-ITALIA DI CALCIO DALLE 20.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 22.30