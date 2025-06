Sport in tv oggi (mercoledì 11 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 11 giugno, ci aspetta un’intensa giornata di sport con tanti eventi internazionali che riguarderanno anche i colori azzurri. Comincia per esempio il cammino dell’Italvolley maschile nel round robin di Nations League con una prima partita da affrontare a Quebec City contro la Bulgaria, mentre entra nel vivo la settimana della 24 Ore di Le Mans con due sessioni di prove libere e le qualifiche.

Spazio anche per la lotta con il day-3 degli Europei Cadetti, ma anche per la tappa bavarese della Coppa del Mondo di tiro a segno. Focus sul ciclismo con la cronometro individuale valevole come quarta tappa del Giro del Delfinato, in cui andrà in scena un interessante confronto diretto a distanza tra i big di classifica Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.

Il tennis non si ferma mai e, archiviato il Roland Garros, si trasferisce sull’erba con i primi turni di quattro tornei tra ATP e WTA (oggi in campo una sola azzurra, Elisabetta Cocciaretto, per gli ottavi di finale a ‘s-Hertogenbosch). In serata sarà impegnata infine la Nazionale italiana Under 21 di calcio maschile contro la Romania nel match d’esordio agli Europei di categoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 11 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 11 giugno

7.30 Volley, Nations League: Polonia-Paesi Bassi – Diretta streaming su VBTV e DAZN

10.30 Lotta, Europei Cadetti: terza giornata – Diretta streaming su UWW+

11.00 Volley, Nations League: Cina-Giappone – Diretta streaming su VBTV

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP ‘s-Hertogenbosch: primo turno e ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA ‘s-Hertogenbosch: primo turno e ottavi di finale (2° match sul Court 1 Elisabetta Cocciaretto-Bernarda Pera) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale maschile carabina 50 metri 3 posizioni a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

14.00 Tennis, WTA Londra: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 1 – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.15 Ciclismo, Giro del Delfinato: quarta tappa – Diretta tv su Rai Sport (dalle 15.50) ed Eurosport 1 (dalle 15.25); live streaming su Rai Play (dalle 15.50), discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (dalle 15.25)

14.30 Volley, Nations League: Serbia-Turchia – Diretta streaming su VBTV

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale femminile pistola 25 metri a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

17.00 Volley, Nations League: Bulgaria-Italia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

18.00 Calcio, Europei Under 21: Slovacchia-Spagna – Diretta streaming su UEFA.tv

18.45 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, qualifiche – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

19.00 Volley, Nations League: Ucraina-USA – Diretta streaming su VBTV

21.00 Calcio, Europei Under 21: Italia-Romania – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play

21.00 Calcio, Europei Under 21: Polonia-Georgia – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio, Europei Under 21: Portogallo-Francia – Diretta streaming su UEFA.tv

22.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 2 – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

22.30 Volley, Nations League: Argentina-Francia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

22.30 Volley, Nations League: Brasile-Iran – Diretta streaming su VBTV